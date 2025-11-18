Το Bitcoin έχει διολισθήσει σε χαμηλά εξαμήνου, επεκτείνοντας το κύμα απωλειών που πλήττει την αγορά κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες εβδομάδες. Η τιμή του βρίσκεται πλέον κάτω από τα 92.000 δολάρια.
Σε εβδομαδιαία βάση, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει χάσει 13% της αξίας του, σβήνοντας τα κέρδη που είχε καταγράψει από την αρχή του έτους και απέχοντας πλέον 27% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν.
Καθοριστικός παράγοντας στην επιδείνωση των συνθηκών είναι η αισθητή μείωση της ρευστότητας στην αγορά. Σύμφωνα με την Kaiko, το βάθος της αγοράς έχει συρρικνωθεί περίπου 30% σε σύγκριση με το υψηλό της φετινής χρονιάς, περιορίζοντας την ικανότητα απορρόφησης μεγάλων συναλλαγών. Η υποχώρηση αυτή θεωρείται ένδειξη αυξημένης πιθανότητας για πιο απότομες και βίαιες μεταβολές στις τιμές, καθώς η αγορά χάνει μέρος της «αντοχής» της απέναντι σε ισχυρές πιέσεις.
Η αγορά crypto παραμένει ευάλωτη μετά το ισχυρό πλήγμα της 10ης Οκτωβρίου, όταν πάνω από 1 τρισ. δολάρια εξανεμίστηκαν από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko. Παράλληλα, η αβεβαιότητα που προκαλεί η καθυστέρηση στη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών ενδείξεων στις ΗΠΑ έχει εντείνει τις αμφιβολίες για το αν η Federal Reserve μπορεί να προχωρήσει σύντομα σε μειώσεις επιτοκίων, επιβαρύνοντας τα περισσότερο ριψοκίνδυνα τμήματα των αγορών.
Ο δείκτης MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, που αποτυπώνει την πορεία 50 μικρότερων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2020.