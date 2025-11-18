Σε εβδομαδιαία βάση, το Bitcoin έχει χάσει 13% της αξίας του, σβήνοντας τα κέρδη που είχε καταγράψει από την αρχή του έτους και απέχοντας πλέον 27% από το ιστορικό υψηλό, που σημείωσε λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν.

Το Bitcoin έχει διολισθήσει σε χαμηλά εξαμήνου, επεκτείνοντας το κύμα απωλειών που πλήττει την αγορά κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες εβδομάδες. Η τιμή του βρίσκεται πλέον κάτω από τα 92.000 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει χάσει 13% της αξίας του, σβήνοντας τα κέρδη που είχε καταγράψει από την αρχή του έτους και απέχοντας πλέον 27% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν.

Καθοριστικός παράγοντας στην επιδείνωση των συνθηκών είναι η αισθητή μείωση της ρευστότητας στην αγορά. Σύμφωνα με την Kaiko, το βάθος της αγοράς έχει συρρικνωθεί περίπου 30% σε σύγκριση με το υψηλό της φετινής χρονιάς, περιορίζοντας την ικανότητα απορρόφησης μεγάλων συναλλαγών. Η υποχώρηση αυτή θεωρείται ένδειξη αυξημένης πιθανότητας για πιο απότομες και βίαιες μεταβολές στις τιμές, καθώς η αγορά χάνει μέρος της «αντοχής» της απέναντι σε ισχυρές πιέσεις.

Η αγορά crypto παραμένει ευάλωτη μετά το ισχυρό πλήγμα της 10ης Οκτωβρίου, όταν πάνω από 1 τρισ. δολάρια εξανεμίστηκαν από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko. Παράλληλα, η αβεβαιότητα που προκαλεί η καθυστέρηση στη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών ενδείξεων στις ΗΠΑ έχει εντείνει τις αμφιβολίες για το αν η Federal Reserve μπορεί να προχωρήσει σύντομα σε μειώσεις επιτοκίων, επιβαρύνοντας τα περισσότερο ριψοκίνδυνα τμήματα των αγορών.

Ο δείκτης MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, που αποτυπώνει την πορεία 50 μικρότερων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2020.