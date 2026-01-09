Αναλυτικά οι ημερομηνίες για τις πληρωμές.

Συνολικά 63.123.366,76 ευρώ σε 66.607 δικαιούχους θα καταβληθούν για την περίοδο από 12 έως 16 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 14 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

- Από 12 έως 16 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».