Εντοπίστηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων υπολειμμάτων του εντομοκτόνου Formetanate.

Συναγερμό για ελληνικά αγγούρια γεμάτα φυτοφάρμακα σήμαναν οι αρμόδιες αρχές της Πολωνίας εξέδωσαν καθώς εντοπίστηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων υπολειμμάτων του εντομοκτόνου Formetanate. Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) και χαρακτηρίζεται ως σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων. Να σημειωθεί ότι τα επίμαχα αγγούρια διανεμήθηκαν και στην Ουγγαρία.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής περιστατικά δηλητηρίασης ή ασθένειας από τον καταναλωτικό πληθυσμό, αλλά οι κανονισμοί MRL είναι σχεδιασμένοι με περιθώρια ασφαλείας για την προστασία της υγείας. Το Formetanate είναι εντομοκτόνο που σε υψηλή έκθεση μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα.

Η ειδοποίηση για τα ελληνικά αγγούρια

Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα

Η χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων στα φρούτα και τα λαχανικά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα

Αυτό βέβαια δεν αποτελεί λόγο για να αποφεύγετε την κατανάλωσή τους, αφού η θρεπτική τους αξία είναι πολύτιμη για τον οργανισμό. Πριν την κατανάλωσή τους όμως, επιβάλλεται σχολαστικό πλύσιμο ώστε να προφυλαχθείτε στο μέτρο του δυνατού από κάθε είδους μολύνσεις.

Τρεχούμενο νερό

Το καλό πλύσιμο είναι απαραίτητο, ειδικά όταν πρόκειται για λαχανικά που καταναλώνετε ωμά ή φρούτα που τα τρώτε με τη φλούδα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα σύγχρονα φάρμακα όμως δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Το σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη λεγόμενη «μηχανική» μόλυνση και εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό μικρόβια και βακτήρια. Ως εκ τούτου θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος για να πλύνετε φρούτα και λαχανικά.

Ξίδι

Αρκετοί είναι αυτοί που πλένουν τα λαχανικά με ξίδι. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική σε ένα βαθμό, καθώς το ξίδι δημιουργεί ένα όξινο περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορούν να επιβιώσουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Οι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί όμως αντέχουν σε ανάλογες συνθήκες, συνεπώς το ξίδι δεν αποτελεί πανάκεια.

Μούλιασμα σε νερό

Αν βάζετε τα λαχανικά να μουλιάζουν σε λεκάνη με νερό ή στο νεροχύτη, θεωρώντας ότι εξαλείφετε τα μικρόβια, τότε αλλάξτε τακτική. Όχι μόνο δεν τα καθαρίζετε, αλλά τα καταστρέφετε. Αφενός μεν χάνουν τις θρεπτικές τους ουσίες, αφετέρου τα μικρόβια μετακινούνται και πάνε ακόμη και σε μέρη που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμη πάντως και αν τα μουλιάζετε, μετά πρέπει να τα ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό. Γενικά, πρέπει να επιμένετε στην περιοχή γύρω από το κοτσάνι, καθώς εκεί εισχωρούν υπολείμματα από φυτοφάρμακα και ζωύφια. Επιμείνετε ιδιαίτερα σε λαχανικά, όπως το μαρούλι, το λάχανο και το κουνουπίδι που έχουν πυκνά φύλλα και μαζεύουν χώμα κα μικρόβια.