Σε κόκκινο συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις. Με εντολή Δένδια η φρεγάτα πλέει προς την Κύπρο ενώ στην περιοχή εστάλησαν και δύο μαχητικά F-16.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις μετά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Με απόφαση ΚΥΣΕΑ ενεργοποιείται το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου, με τον Νίκο Δένδια να ανακοινώνει πως η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες.

Πρόκειται για τον Κίμωνα και ακόμη μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, η οποία φέρει το αντί-drone σύστημα Κένταυρος. Παράλληλα, η Ελλάδα αποστέλλει και ένα ζεύγος F-16 στην Κύπρο.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε:

Dύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block 52+ μεταστάθμευσαν στην Κύπρο, συμμετέχοντας ενεργά στην προστασία του κυπριακού εναέριου χώρου. Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια άσκηση ρουτίνας, αλλά μια στρατηγική απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργεί το «κενό ισχύος» στην περιοχή. Η παρουσία των ελληνικών φτερών πάνω από τη Μεγαλόνησο υπογραμμίζει ότι η Αθήνα αποτελεί τον εγγυητή της ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα πλεύσει προς την Κύπρο και η νέα φρεγάτα Belharra, «Κίμων» και μία ακόμα φρεγάτα.

{https://www.youtube.com/shorts/D6S5-J8wWjU}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, στην Κύπρο μεταβαίνει εσπευσμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας , συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη. Η επίσκεψη αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την κυπριακή ηγεσία για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

«Η ελληνική κυβέρνηση διά του υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι οι ελληνικές πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs9c5wziuw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τόνισε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδα αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών και των προξενικών αρχών της χώρας μας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους όταν αυτός καταστεί εφικτός καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση. Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή από τις οποίες οι τρεις είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης «η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ωστόσο ότι όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός «καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί». Είναι σημαντικό όπως είπε οι πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών και των αρχών του εξωτερικού καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους. Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μία εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας λόγω της συμμετοχής πολλών κρατών στη σύρραξη αλλά και του γεγονότος ότι δύο από τις χώρες στις οποίες υφίσταται πρόβλημα Κατάρ και ΗΑΕ, αποτελούν ταξιδιωτικό κόμβο από άλλους προορισμούς με αποτέλεσμα Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί σε πολλές άλλες χώρες και επανέλαβε ότι το πρόβλημα αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου, πολίτες των οποίων βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές.

«Η Ελλάδα μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών και για πλήρη ετοιμότητα ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί πτήσεων να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας κατά προτεραιότητα», τόνισε.