Η ήρεμη πέψη, η ισορροπημένη γλυκόζη και η καλή ποιότητα ύπνου παίζουν κρίσιμο ρόλο.

Αν και κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν «καίει» λίπος όσο κοιμόμαστε, υπάρχουν ορισμένα λαχανικά που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα μας να λειτουργεί καλύτερα μέσα στη νύχτα και να υποστηρίξουν τη συνολική διαδικασία απώλειας βάρους.

Η ήρεμη πέψη, η ισορροπημένη γλυκόζη και η καλή ποιότητα ύπνου παίζουν κρίσιμο ρόλο. Τρία λαχανικά που αξίζει να εντάξετε στο βραδινό σας γεύμα είναι τα εξής:

Αγγούρι

Το αγγούρι είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, πλούσιο σε νερό και χαμηλό σε θερμίδες. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε υγρά συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού, κάτι που βοηθά τον μεταβολισμό να λειτουργεί ομαλά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, η φυσική του δροσιά καταπραΰνει το στομάχι και δεν βαραίνει την πέψη, επιτρέποντας πιο ποιοτικό ύπνο, στοιχείο σημαντικό για την ορμονική ισορροπία που σχετίζεται με το βάρος.

Σπανάκι

Το σπανάκι είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, ένα μέταλλο που συνδέεται με βαθύτερο, πιο αποκαταστατικό ύπνο. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες που περιέχει βοηθούν στο αίσθημα κορεσμού χωρίς περιττές θερμίδες. Όταν καταναλώνεται μαγειρεμένο ελαφρά πριν τον ύπνο, προσφέρει θρεπτικότητα χωρίς να προκαλεί φούσκωμα, στηρίζοντας μια σταθερή νυχτερινή πέψη.

Μπρόκολο

Παρότι είναι πιο «βαρύ» από άλλα λαχανικά, όταν μαγειρεύεται στον ατμό σε μικρή ποσότητα, το μπρόκολο προσφέρει ισχυρά αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες που βοηθούν στη ρύθμιση της γλυκόζης. Ένα σταθερό επίπεδο σακχάρου το βράδυ μειώνει τις νυχτερινές λιγούρες και βοηθά το σώμα να παραμένει σε ισορροπία όσο κοιμόμαστε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνδυάζοντας αυτά τα λαχανικά σε ένα ελαφρύ βραδινό γεύμα, προσφέρετε στον οργανισμό σας τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για έναν ήρεμο ύπνο και μια καλύτερη μεταβολική λειτουργία, τους βασικούς παράγοντες για τη μακροχρόνια διαχείριση βάρους.

Πηγή journee-mondiale.com