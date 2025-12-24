Games
«Πάτησε» Ελλάδα με την Binary Greece η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance, η προετοιμασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η πρόσκληση στις «Big 5», η Sunel Technologies και η EDF Renewables Hellas

«Πάτησε» Ελλάδα με την Binary Greece η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance, η προετοιμασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η πρόσκληση στις «Big 5», η Sunel Technologies και η EDF Renewables Hellas Φωτογραφία: AP Photo/Matt Slocum, File
Η Binary Greece

Η Binance είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 2017 και επιτρέπει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές να αγοράζουν, να πωλούν και να ανταλλάσσουν ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin, το Ethereum και χιλιάδες άλλα κρυπτονομίσματα. Η πλατφόρμα προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών, φύλαξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, μετατροπής νομισμάτων, καθώς και πιο σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως παράγωγα, staking και δανεισμό κρυπτονομισμάτων. Διαθέτει επίσης το δικό της ψηφιακό νόμισμα, το Binance Coin (BNB), το οποίο χρησιμοποιείται για συναλλαγές και υπηρεσίες εντός του οικοσυστήματός της. Η Binance απέκτησε χθες περιουσία και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Binance Holdings (IE) Limited, προχώρησε στη σύσταση νέας μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Binary Greece. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Binary Greece ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό της, βασικός σκοπός της Binary Greece είναι η δραστηριοποίηση ως εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding), με αντικείμενο την άμεση ή έμμεση απόκτηση και διαχείριση συμμετοχών σε ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων και διαχείρισης ρευστότητας. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου. Σύμβουλος-διαχειριστής της Binary Greece ορίστηκε η Gillian Majella Lynch, στέλεχος με μακρά εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και fintech τομέα και ενεργό ρόλο στον διεθνή όμιλο της Binance. Η Lynch εντάχθηκε στα μέσα του 2025 στη Binance ως επικεφαλής Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου, με αντικείμενο την ανάπτυξη της παρουσίας του ομίλου και τον συντονισμό των ρυθμιστικών και κανονιστικών του σχέσεων στις ευρωπαϊκές αγορές. Στο παρελθόν έχει διατελέσει διευθύνουσα σύμβουλος της Gemini Europe, ενώ έχει αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Bank of Ireland και στη fintech εταιρεία Leveris.

Προετοιμασία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πιθανολογούμε πως η έλευση της Binance στην Ελλάδα είναι ο λόγος που η Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε προ ημερών στη δρομολόγηση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την εξέταση αίτησης και φακέλου αδειοδότησης, «παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASPs) καίριας εποπτικής σημασίας με διεθνή πολυσχιδή παρουσία», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 (MiCA). Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η πολυπλοκότητα του φακέλου και η ανάγκη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας καθιστούν αναγκαία τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων με εμπειρία σε ρυθμιστικά, εποπτικά και οργανωτικά ζητήματα. Στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης, εγκρίθηκε η αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή τεχνικοοικονομικών προσφορών, στις πέντε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες με διεθνή εμπειρία (Big 5), οι οποίες καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για την παροχή υποστήριξης στην Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της αίτησης αδειοδότησης. Ειδικότερα, κλήθηκαν να υποβάλουν τεχνικοοικονομική προσφορά η Ernst & Young Ελλάς, η KPMG, η Grant Thornton, η Deloitte και η PwC Business Solutions.

Η Sunel Technologies

Στη σύσταση της εταιρείας Sunel Technologies προχώρησε η οικογένεια Ζυγούρα, στην οποία ανήκει ο ενεργειακός Όμιλος Sunel. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην τεχνολογία της πληροφορίας, στην ανάπτυξη λογισμικού, στην παροχή τεχνικής υποστήριξης, καθώς και στις μηχανικές και τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν ενεργειακά έργα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Sunel Technologies ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, είναι πλήρως καταβεβλημένο κατά τη σύστασή της και διαιρείται σε 2.500 ονομαστικές μετοχές. Πλειοψηφικός μέτοχος με ποσοστό 85% είναι η Sunel Cyprus Holding Ltd, ενώ το υπόλοιπο 15% κατέχει η Sunel Energy Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κωνσταντίνος Ζυγούρας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο Μιλτιάδης Ζυγούρας ως αναπληρωτής πρόεδρος και ο Αλέξανδρος Ζυγούρας ως μέλος.

Η EDF Renewables Hellas

Στη σύσταση δύο νέων εταιρειών προχώρησε ο γαλλικός όμιλος EDF, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην ελληνική αγορά ΑΠΕ. Πρόκειται για τις Αιολική Λευκοθέας Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Peloponnisos Renewables Solutions Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η Αιολική Λευκοθέας έχει ως βασικό αντικείμενο την παραγωγή, αποθήκευση και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με έμφαση στις αιολικές, ηλιακές και υβριδικές μορφές ενέργειας. Συστάθηκε ως μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο την EDF Power Solutions Hellas, ενώ το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Η Peloponnisos Renewables Solutions Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, από την EDF Power Solutions Hellas. Σκοπός της είναι η παραγωγή, αποθήκευση και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, καθώς και η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία σχετικών ενεργειακών έργων. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στις δύο εταιρείες ανέλαβε ο Αντώνης Ξενιός, CEO της EDF Renewables Hellas.

Η Vesta Asset Partners

Στη στήλη της Δευτέρας αποκαλύψαμε την επιχειρηματική σύμπραξη της Premier Capital Investment της οικογένειας Στέγγου με την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της σύστασης νέας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων υπό την επωνυμία Vesta Asset Partners, που συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 7,37 εκατ. ευρώ. Χθες, η Τεχνική Ολυμπιακή ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, μέσω του Χρηματιστηρίου, για την συναλλαγή. Όπως ανακοινώθηκε προχώρησε στην απόκτηση του ελέγχου χαρτοφυλακίου ακινήτων από την Τράπεζα Πειραιώς με την κωδική ονομασία Vesta. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 242 οριζόντιες ιδιοκτησίες, κυρίως οικιστικού χαρακτήρα, καθώς και επαγγελματικά ακίνητα, τα οποία είναι κατανεμημένα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση εντοπίζεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Για την υλοποίηση της συναλλαγής συστάθηκε η Vesta Asset Partners. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής δύναται να ανέλθει έως και τα 32 εκατ. ευρώ, ενώ η περίοδος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερα έτη.

Βασιλέως Κωνσταντίνου 44

Στην εκμίσθωση ακινήτου υψηλής εμπορικής αξίας επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 προχωρεί το Κληροδότημα Ιωάννου Αθανασίου Γεωργούλη, απευθύνοντας πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους για την υποβολή έγγραφων προσφορών με στόχο την άμεση μίσθωση διαμερίσματος. Πρόκειται για ακίνητο έκτου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 153 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, το διαμέρισμα προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, ενώ ρητά απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους. Η τιμή εκκίνησης για το μηνιαίο μίσθωμα έχει καθοριστεί στα 2.500 ευρώ, πλέον του ψηφιακού τέλους συναλλαγής, με την καταβολή να πραγματοποιείται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή. Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη, με δυνατότητα διαδοχικών παρατάσεων που μπορούν να φτάσουν συνολικά έως και τα δώδεκα μισθωτικά έτη, υπό την προϋπόθεση της πλήρους τήρησης των συμβατικών όρων και της υπογραφής σχετικής πράξης παράτασης. Παράλληλα, προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού, με ελάχιστο όριο αναπροσαρμογής το 2%, ακόμη και σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο μισθωτής θα κληθεί να καταβάλει εγγύηση ίση με δύο μηνιαία μισθώματα, καθώς και να προσκομίσει αξιόπιστο εγγυητή, όπως ορίζεται στους όρους της εκμίσθωσης.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

