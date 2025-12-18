Η νέα λειτουργία της εταιρείας είναι βασισμένη στο ισχυρό ιστορικό της Bitget όσον αφορά τη γεφύρωση των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών αγορών (TradFi) με τα κρυπτονομίσματα.

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο Universal Exchange (UEX) στον κόσμο, παρουσιάζει ένα νέο ιδιωτικό beta για το Bitget TradFi, μιας νέας cross-market λειτουργίας που δίνει στους χρήστες crypto άμεση πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος (forex), metals, commodities, δεικτών και CFD μετοχών, χρησιμοποιώντας το USDT ως margin. Σε αυτή τη φάση, επιλεγμένοι χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν τη νέα λειτουργία με περιορισμένες δυνατότητες πρώιμης δοκιμής.

Η δυνητική χρηματοοικονομική αγορά είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), ο παγκόσμιος όγκος συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος (FX) ανέρχεται πλέον σε περίπου 9,6 τρισ. δολάρια ημερησίως, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 30% σε σχέση με το 2022, ενώ εξωχρηματιστηριακές (OTC) συναλλαγές σε παράγωγα επιτοκίων και FX πραγματοποιούνται σε επίπεδα τρισεκατομμυρίων καθημερινά, με το συνολικό ονομαστικό υπόλοιπο να υπερβαίνει τα 700 τρισ. δολάρια. Η πρόσβαση των ιδιωτών επενδυτών σε αυτή τη δραστηριότητα γίνεται ολοένα και περισσότερο μέσω CFDs, με την παγκόσμια αγορά CFD brokers να εκτιμάται ότι θα φτάσει έσοδα 5,6 δισ. δολαρίων το 2025 και να προβλέπεται ότι σχεδόν θα διπλασιαστεί έως το 2035. Σε αυτό το περιβάλλον, το νέο Bitget TradFi τοποθετεί την πλατφόρμα με τρόπο ώστε να αξιοποιήσει τη δυναμική του συγκεκριμένου τομέα, ενσωματώνοντας τις παραδοσιακές αγορές στο ίδιο οικοσύστημα με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Το TradFi επιτρέπει στους υφιστάμενους χρήστες της Bitget να πραγματοποιούν συναλλαγές σε βασικά ζεύγη συναλλάγματος (FX), χρυσό και άλλα δημοφιλή προϊόντα CFD, μέσω της ίδιας πλατφόρμας που χρησιμοποιούν ήδη για αγορές spot, futures, copy trading και tokenized μετοχών. Όλες οι θέσεις ανοίγονται και εκκαθαρίζονται σε margine USDT, καταργώντας την ανάγκη για ξεχωριστούς λογαριασμούς σε broker, τοπικές τραπεζικές μεταφορές ή μετατροπές νομισμάτων. Το προϊόν συνδυάζει θεσμικού επιπέδου ρευστότητα, ανταγωνιστικά spread και πλεονέκτημα έως και 500x στο πλαίσιο κανονιστικού περιβάλλοντος που εποπτεύεται από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC) του Μαυρικίου. Παράλληλα, η δομή των χρεώσεων έχει σχεδιαστεί για να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με συντελεστές που ξεκινούν από 0,09$ ανά lot, ενώ οι VIP χρήστες απολαμβάνουν μερικές από τις πιο ευνοϊκές συνθήκες συναλλαγών στον κλάδο.

«Η μετάβαση σε μια νέα εποχή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συμβαίνει τώρα. Περιουσιακά στοιχεία που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα μόνο σε ορισμένες εξειδικευμένες αγορές, είναι πλέον προσβάσιμα στη πλατφόρμα της Bitget. Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη. Κρυπτονομίσματα, μετοχές, χρυσός, συνάλλαγμα forex και commodities πλέον συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό αποτυπώνει στην πράξη τι σημαίνει το καθολικό ανταλλακτήριο universal exchange που ενοποιεί τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κάτω από μια πλατφόρμα. Αυτή είναι η χρηματοοικονομική πραγματικότητα του σήμερα», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget.

Η νέα λειτουργία της εταιρείας είναι βασισμένη στο ισχυρό ιστορικό της Bitget όσον αφορά τη γεφύρωση των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών αγορών (TradFi) με τα κρυπτονομίσματα. Νωρίτερα μέσα στο έτος, τα tokenized futures αμερικανικών μετοχών της πλατφόρμας ξεπέρασαν τα 10 δισ. δολάρια σε σωρευτικό όγκο συναλλαγών, αποτυπώνοντας τη διαρκή ζήτηση για 24ωρη πρόσβαση σε παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία με χρήση USDT. Το Bitget TradFi επεκτείνει αυτό το μοντέλο από τα παράγωγα μετοχών στο ευρύτερο οικοσύστημα της αγοράς συναλλάγματος (FX) και των CFD, επιτρέποντας στους χρήστες να μετακινούν κεφάλαια με ευελιξία μεταξύ κρυπτονομισμάτων, tokenized μετοχών και μακροοικονομικών αγορών, μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον συναλλαγών.

Μετατρέποντας μία ενιαία πλατφόρμα σε πύλη πρόσβασης, τόσο σε ψηφιακά όσο και σε παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέσα, το Bitget TradFi ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική UEX της εταιρείας, να καταστήσει τις παγκόσμιες αγορές ακόμα πιο προσβάσιμες, αποδοτικές ως προς τη χρήση κεφαλαίων και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς για χρήστες σε όλο τον κόσμο.

