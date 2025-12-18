Ανατροπή με την ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων από 1η Ιανουαρίου καθώς, με τροπολογία που κατατέθηκε χτες στη Βουλή, αυτή θα έχει ισχύ από 1η Απριλίου.

Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δίνει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέτρου για την 1η Απριλίου 2026.

Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των μισθώσεων και παρέχει επιπλέον χρόνο προσαρμογής τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές, πριν καταστεί υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση τραπεζικού μέσου για την καταβολή των μισθωμάτων.

Στόχος είναι να αποφευχθούν πρακτικά προβλήματα εφαρμογής, ιδίως σε παλαιά μισθωτήρια ή σε περιπτώσεις όπου τα εμπλεκόμενα μέρη δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στις νέες απαιτήσεις.

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα, αποτελώντας βασικό εργαλείο ελέγχου και καταγραφής των σχετικών πληρωμών.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται και η παράταση της αναστολής διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που επλήγησαν, προσωρινά ή μόνιμα, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο συνεχίζει να λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τις καταστροφές.

Δείτε την τροπολογία ΕΔΩ