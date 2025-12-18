Αντίστροφη μέτρηση για την προκαταβολή για το επίδομα θέρμανσης που αναμένεται να πληρωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης. Το σίγουρο είναι οτι θα έχει καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με το ποσό να υπολογίζεται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιείται στο νοικοκυριό (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα/πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια).

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη, είτε παραχωρούμενη δωρεάν.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή για αγορές που τιμολογήθηκαν έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έως 29 Μαΐου 2026: για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και, ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ, από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, με τιμολόγηση έως 15 Απριλίου 2026 και καταχώριση στοιχείων έως 30 Απριλίου 2026.

Έως 31 Ιουλίου 2026: ειδική πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, για καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Προσοχή! Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν ότι τα παραστατικά αγορών έχουν εκδοθεί στον ΑΦΜ της αίτησης και αφορούν την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί. Επίσης, οι πληρωμές των καυσίμων πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με αναγνωρίσιμο τρόπο, συνήθως μέσω τραπεζικού συστήματος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή καταχώριση στοιχείων, όπως IBAN, διεύθυνση, τετραγωνικά και είδος καυσίμου, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να «μπλοκάρουν» την καταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση απόρριψης που θεωρείται εσφαλμένη, συνιστάται η επικοινωνία με λογιστή ή την αρμόδια υπηρεσία για διασταύρωση στοιχείων και ενδεχόμενη επανεξέταση.