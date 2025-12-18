Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2025.

Αναδρομικά μπορούν να λάβουν όλο το ετήσιο ποσό του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ όσοι δεν έχουν κάνει ακόμη αίτηση. Για παράδειγμα εάν κάποιος κάνει αίτηση για το επίδομα παιδιού μέχρι 15 Ιανουαρίου 2026 θα λάβει αναδρομικά όλο το ποσό που αναλογεί στην κατηγορία που ανήκει για το επίδομα παιδιού του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός είναι χιλιάδες δικαιούχοι που τελευταία στιγμή κάνουν την αίτηση.

Να σημειωθεί ότι αναμένονται δύο ακόμη πληρωμές για το επίδομα παιδιού μια πριν τις γιορτές, δηλαδή στις 22 Δεκεμβρίου και μία 30 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται είτε στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/ και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024. Και τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα είναι τα εξής :

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί θα είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ σε μηνιαία βάση ανάλογα με το εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό.

Από το τρίτο παιδί και πάνω θα είναι: 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ σε μηνιαία βάση.