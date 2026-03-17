Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με την αυτόματη οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων στοιχείων να προγραμματίζεται για την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποίηση για την προσυμπληρωμένη δήλωσή τους καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία. Εφόσον αυτά είναι πλήρη και ακριβή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να προχωρήσουν σε νωρίτερη υποβολή της δήλωσής τους, πριν από την αυτόματη οριστικοποίηση.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ελλείψεις, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προβούν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις και να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωση.

Η αρχική δήλωση μπορεί να κατατεθεί έως την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, ενώ από τις 17 Απριλίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις, η οποία επέχει θέση αρχικής.

Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω αυτοματοποίησης των φορολογικών υπηρεσιών, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την επιτάχυνση της εκκαθάρισης των δηλώσεων.