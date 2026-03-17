Η Χρύσα έγραψε τη δική της ιστορία στο Deal και έφυγε από το πλατό με 40.000 ευρώ.

Το Deal με τον Γιώργο Θαναηλάκη αποτελεί ένα πραγματικά άχαστο παιχνίδι το οποίο βρίσκεται σταθερά στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, χαρίζοντας καθημερινά όχι μόνο κέρδη, αλλά και γέλιο, απρόοπτα και στιγμές συγκίνησης.

Σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, η Χρύσα απ’ τον Νομό Αρκαδίας, μητέρα δύο παιδιών, ρίσκαρε μέχρι το τέλος και κατάφερε να αποσπάσει το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί από το Deal τις δύο τελευταίες σεζόν.

Σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της βραδιάς, όταν είχαν απομείνει στον πίνακα οι 40.000 και 70.000 ευρώ, ο τραπεζίτης έκανε την προσφορά των 52.000 ευρώ.

Η Χρύσα ωστόσο, συμμεριζόμενη τη χαρά και τη συγκίνηση των συμπαικτών της, αποφάσισε να παίξει μέχρι το τέλος.

Αρνήθηκε την προσφορά και αποφάσισε να ανταλλάξει το κουτί της.

Όπως αποδείχθηκε στο τέλος, στο κουτί που έδωσε ήταν κρυμμένες οι 70.000 ευρώ, ωστόσο η Χρύσα αποχώρησε από το πλατό του Deal με 40.000 ευρώ.

