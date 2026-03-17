Τι αποτέλεσμα έδειξε για τα αποτελέσματα της Eurovision το μοντέλο πρόβλεψης που αναλύει δεδομένα για τον διαγωνισμό; Που βρίσκεται η Ελλάδα;

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, προβλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου το «The Model», η επίσημη πλατφόρμα που αναλύει τα δεδομένα της Eurovision και παρουσιάζει τα προγνωστικά με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τα φετινά προγνωστικά η Σουηδία βρίσκεται πρώτη στον πίνακα κατάταξης, με τη Γαλλία και τη Φινλανδία να την ακολουθούν, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση των επίσημων προγνωστικών και η Κύπρος στην 10η.

Όσον αφορά τον Α’ Ημιτελικό, το «The Model» υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα περάσει στην τελευταία φάση του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, ωστόσο τα προγνωστικά δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνα καθώς κατατάσσει την Ελλάδα στην 4η θέση.

Παρ’ όλα αυτά, όπως έκανε σαφές και ο ρεπόρτερ του «Στούντιο 4», το συγκεκριμένο πρόγραμμα κάνει προβλέψει σε διάφορες χρονικές στιγμές μέχρι και το Μάιο, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν είναι καθοριστικά. Μάλιστα, τα εν λόγω αποτελέσματα δεν είναι τα μοναδικά, ενώ αναμένεται και νέα πρόβλεψη εν καιρώ, με τις τελευταίες προβλέψει να έρχονται λίγο πριν από την μεγάλη εμφάνιση των διαγωνιζόμενων.

