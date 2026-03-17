Η Ελίνα Παπίλα μίλησε για τη συνέντευξη που της παραχώρησε στο Unblock η Αγγελική Ηλιάδη.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες το απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα και την διαδικτυακή εκπομπή Unblock.

Η ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, φαίνεται ότι αναφέρθηκε στην σχέση που διατηρούσε με τον Μπάμπη Λαζαρίδη και την κακοποιητική του συμπεριφορά προς το πρόσωπό της.

Το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου, η Ελίνα Παπίλα, θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η ερμηνεύτρια αποφάσισε να μιλήσει για το γάμο της 17 χρόνια μετά από την ημέρα που ο Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε το 2008.

Στο πλατό του «Real View», οι τέσσερις γυναίκες σχολίασαν το περιστατικό και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει, με την Ελίνα Παπίλα να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι η ερμηνεύτρια αποφάσισε να μιλήσει για τα όσα έζησε τώρα, που το παιδί της είναι ενήλικας:

«H Αγγελική Ηλιάδη μίλησε τώρα γιατί το παιδί της είναι ενήλικο. Δεν ήθελε να το κάνει όσο το παιδί της ήταν ανήλικο. Επίσης, μέσα στο επεισόδιο μιλά με πάρα πολύ όμορφα λόγια για τον Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν ήθελε να προσβάλλει σε καμία περίπτωση τον Μπάμπη Λαζαρίδη… Όμως αυτό που ήθελε να κάνει ήταν να εκφράσει το φόβο της… Το μήνυμα ήταν ότι «ξέρεις κάτι, εγώ δεν κατάφερα να φύγω, εσύ μπορείς». Αυτό είναι το μήνυμα. Τίποτα παραπάνω… Συμφωνώ… Το θέμα είναι γιατί τα είπε ή γιατί τα έζησε… Μέσα στην συζήτηση αισθάνθηκε έτοιμη να μοιραστεί και αυτό το θέμα. Θα έλεγα ότι καλύτερα να περιμένετε να βγει το επεισόδιο για να βγάλετε όποιο συμπέρασμα θέλετε…».

