Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις της τραγουδίστριας για όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε ανοιχτά για δύσκολες εμπειρίες του παρελθόντος της, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», αποκαλύπτοντας περιστατικά βίας που, όπως υποστηρίζει, βίωσε κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει και την ενόχλησή της προς τον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα για τη στάση που κράτησε σε ορισμένα σημεία της συζήτησης.

Όπως ανέφερε, περίμενε μεγαλύτερη κατανόηση και ευαισθησία, τονίζοντας ότι την ενόχλησε η αμφισβήτηση τη στιγμή που προσπαθούσε να μιλήσει για μια τόσο επώδυνη εμπειρία της ζωής της. Εξήγησε πως η απόφασή της να μοιραστεί όσα έζησε δεν είχε κάποιο προσωπικό όφελος, αλλά αποτελούσε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί από το βάρος του παρελθόντος.

Στη συνέχεια, περιέγραψε καταστάσεις έντονου φόβου και πίεσης που, όπως είπε, την κρατούσαν εγκλωβισμένη, αποκαλύπτοντας πως σε κάθε προσπάθειά της να απομακρυνθεί, δεχόταν απειλές τόσο για το παιδί της όσο και για την οικογένειά της.

Παράλληλα, απάντησε σε φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, επισημαίνοντας ότι εργάστηκε σκληρά χωρίς να απολαμβάνει τα οικονομικά οφέλη που της αποδίδονταν δημόσια. Τόνισε μάλιστα πως έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες απέναντι σε όσους διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες για εκείνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή ενός περιστατικού κατά το οποίο, ενώ ήταν έγκυος πέντεμισι μηνών και ζήτησε τα χρήματά της, δέχθηκε, όπως είπε, σωματική επίθεση. Δήλωσε πως δεν της χαρίστηκε τίποτα και πως όσα πέτυχε τα κέρδισε με κόπο.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στη δολοφονία του πρώην συντρόφου της, σημειώνοντας ότι δεν ένιωσε ανακούφιση, αλλά αντίθετα βίωσε πόνο που την ακολούθησε για πολλά χρόνια.

