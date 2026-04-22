Τι είπε για την αποχώρησή του από το J2US.

Ο Gio Kay και αποκάλυψε στο «Happy Day», τον λόγο που αποχώρησε ξαφνικά από το J2US ενώ αναφέρθηκε στην Αγγελική Ηλιάδη, τον Λάκη Γαβαλά αλλά και την Καίτη Γραμπή.

«Μέσα στον οικογενειακό κύκλο έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήταν κάτι που δεν ξέραμε ακριβώς τι θα γίνει. Μάθαμε τα νέα τώρα, πριν μερικές μέρες, γι’ αυτό έπρεπε να μείνω και Θεσσαλονίκη κιόλας. Αυτό, ναι. Ήταν μερικές μέρες που το συζητούσαμε λίγο. Και τη μέρα πριν ή δυο μέρες πριν, κάπου εκεί, λίγο το συζητήσαμε και είπαμε ότι, ξέρεις, έτσι δεν θα μπορώ να έρθω. Με τα λόγια του, έτσι όπως το είπε, ακούστηκε έτσι (ότι ενημέρωσα λίγο πριν το Live). Αλλά, όχι, δεν ήταν έτσι καθόλου», αποκάλυψε αρχικά.

«Την Πέμπτη είδα μία δήλωση που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη, και δεν μου άρεσε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αυτή είναι μία κυρία που ήμουνα δίπλα της. Κάθε φορά την στήριζα, και σε αυτά που περνάει τώρα. Τη στήριζα 100%. Έτσι, ειρωνικό… Και το ίδιο θα ήθελα να πω για πολλούς άλλους εκεί, που όλοι κατευθείαν μέχρι και ο Λάκης Γαβαλάς… Ναι. Ο ίδιος βγαίνει και πάλι κι αυτός, ειρωνείες. Τώρα που ξέρεις τι γίνεται στο περίπου, νομίζω θα νιώθεις πολύ άσχημα, και μου χρωστάς ένα συγγνώμη. Ναι. Η κυρία Καίτη, βγήκε και λέει εκεί αυτή… Κάποιος τη ρωτάει για τον Gio; Και λέει, Γιατί να μου λείψει ο Gio; Like, come on bro. Τέτοιοι είμαστε; Like, αυτό δείχνουν, σαν άτομα. Γιατί να μην πεις κάτι καλό;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

