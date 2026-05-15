Ο Νίκος Κοκλώνης κάνει την ανατρεπτική έναρξη στο «J2US» και τραγουδάει «My secret... Κοκλωβίζιον».

Ανατρεπτική ήταν η έναρξη του σημερινού επεισοδίου «J2US» που μεταδίδεται εκτάκτως απόψε, το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαΐου.

Το νέο επεισόδιο από τα πρώτα λεπτά απέδειξε ότι έχει άρωμα Eurovision και με αφορμή τον αυριανό τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού ο Νίκος Κοκλώνης ξεδίπλωσε το ταλέντο του.

Αφού λοιπόν οι διαγωνιζόμενοι έκαναν την εμφάνισή τους στη σκηνή, ο παρουσιαστής και παραγωγός περπάτησε στο κέντρο του διαδρόμου που είχε τοποθετηθεί και ξεκίνησε να τραγουδάει μία διαφορετική εκδοχή του «My secret combination» που είχε ξεσηκώσει τους Eurofans το 2008 με την συμμετοχή της Καλομοίρας.

Ο Νίκος Κοκλώνης ωστόσο, κατάφερε να ξεσηκώσει το δικό του κοινό, ερμηνεύοντας το «My secret... Κοκλωβίζιον», αποδεικνύοντας μάλιστα ότι έχει ταλέντο και στον χορό.

