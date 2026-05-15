Ένα κανονικό δούλεμα σε ένα κομματικό σώμα που τον χειροκροτεί σε όλα!

Ποτέ ίσως δεν έχουμε δει ένα τέτοιο δούλεμα του εκλογικού σώματος από πρωθυπουργό όσο το βράδυ της Παρασκευής στο Συνέδριο της ΝΔ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για την ακρίβεια!

«Λυπάμαι και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρ’ όλο που ανεβαίνει - ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός καταχειροκροτούμενος από τους συνέδρους!

Ποτέ σε δυο προτάσεις δεν υπήρξαν τόσες ανακρίβειες, τόση παραποίηση της αλήθειας:

- «Λυπάμαι και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρόλο που ανεβαίνει» αναφέρει ο πρωθυπουργός! «Λυπάται και θυμώνει» - αλλά ποιος… κυβερνάει αυτή τη χώρα; Ευθύνη δεν αισθάνεται για την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα; «Ανεβαίνει το εισόδημα» αναφέρει - ναι αλλά η αγοραστική δύναμη μειώνεται με αποτέλεσμα ακόμα και η μεσαία τάξη να τα βγάζει δύσκολα πέρα! Μια αγοραστική δύναμη που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι κάτω από την αγοραστική δύναμη του 2009!

- «Ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια», διαμηνύει ο Κ. Μητσοτάκης! Σοβαρά; Και γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη; Είναι μόνο εισαγόμενη η ακρίβεια; Δεν υπάρχουν καρτέλ, έλλειψη ανταγωνισμού, υπερκέρδη επιχειρήσεων, έμμεσοι φόροι για να εισπράττει το κράτος και να επιστρέφει μέρος τους μέσω επιδομάτων με μόνο στόχο την υφαρπαγή των ψήφων;

- «Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές» τονίζει ο πρωθυπουργός. Μα ποιες μειώσεις φόρων; Αφού η κυβέρνησή του κόντρα σε οποιαδήποτε οικονομική λογική αρνείται κατηγορηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ ή και να τον καταργήσει σε ορισμένες κατηγορίες. Και πώς οι μόνιμες αποδοχές θα παραμένουν σταθερές αφού τις κατατρώει ο πληθωρισμός;

- «Οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί», «επιχειρηματολογεί» ο πρωθυπουργός! Έχουν επαφή με την πραγματικότητα εκεί στο Μαξίμου; Όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί πιστεύουν ότι πέφτουν οι τιμές; Ζουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα;

Σπανίως ο υπογράφων εκφράζεται σε πρώτο πρόσωπο και με επιθετικό τόνο. Αλλά σε λαϊκές γειτονιές ζούμε, η δημοσιογραφία θα απαξιωθεί ακόμα περισσότερο αν δεν επιτελέσει το ρόλο της. Και αν θέλετε τη γνώμη μας η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την ακρίβεια αποτυπώνει και την πραγματικότητα για «την Ελλάδα του 2030» που υπόσχεται ο Κ. Μητσοτάκης καταχειροκροτούμενος από το σύνολο των συνέδρων και των κορυφαίων στελεχών!