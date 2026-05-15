Ο ιδρυτής της ΝΔ είχε την τιμητική του, αλλά μέχρι εκεί…

Με κεντρικό μήνυμα για την πορεία της χώρας προς το 2030 ξεκίνησαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από την προβολή του βίντεο με τίτλο «Μαζί για την Ελλάδα του 2030».

Στο βίντεο «πρωταγωνιστούν» οι σύνεδροι του κόμματος, οι οποίοι μιλούν για τις αξίες, τις αρχές και τις ιδέες που εκφράζουν τη φυσιογνωμία και την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απουσία από το βίντεο των πρώην προέδρων της ΝΔ καθώς δεν υπήρχε καμία αναφορά, ούτε καν μια φωτογραφία. Δεν «έπαιξαν» ούτε καν ως κομπάρσοι…

Φυσικά το βίντεο κλείνει με τον ίδιο των Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στη Βουλή και το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030».

