Ο Καραλής κάνει πρεμιέρα στα Diamond League το Σάββατο.

Στη Σανγκάη βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καραλής, όπου το Σάββατο θα αγωνιστεί στο πρώτο Diamond League της φετινής σεζόν του ανοιχτού στίβου και πριν από τη δράση αποτέλεσε… έμπνευση για αρχαιοελληνικό άγαλμα.

Κάνοντας «ζέσταμα» για το μίτινγκ, οι διοργανωτές ανάρτησαν πολλές φωτογραφίες αθλητών από την προπόνησή τους. Σε μία από αυτές, με τη βοήθεια του AI «μετέτρεψαν» τον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη του επί κοντώ σε αρχαιοελληνικό άγαλμα.

Στον αγώνα του Σαββάτου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, 14:00), ο Εμμανουήλ Καραλής θα αναμετρηθεί με τους… συνήθεις αντιπάλους του, ανάμεσά τους ο παγκόσμιος ρέκορντμαν του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις.

Καραλής: Μπορώ να πηδήξω ψηλότερα

Στο πλαίσιο της προώθησης του Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε και μια συζήτηση μπροστά στην κάμερα με την «ασημένια» Ολυμπιονίκη των 1.500 μ., Τζέσικα Χαλ.

Μεταξύ άλλων, ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών δήλωσε πως έπειτα από την επιτυχημένη σεζόν του κλειστού στίβου, κατά τη διάρκεια της οποίας πέρασε τα 6,17 μέτρα, «νιώθω πιο σίγουρος ότι μπορώ να πηδήξω ψηλότερα».

Στο πλαίσιο της συζήτησης, προσκάλεσε τη Χαλ να δοκιμάσει επί κοντώ, καθώς η δρομέας του είπε ότι είναι το αγώνισμα από το οποίο θα ήθελε να είχε πάρει μια γεύση μικρότερη.

Αντίθετα, η Χαλ δύσκολα θα έπειθε τον Καραλή να δοκιμάσει το δικό της αγώνισμα. Ο επικοντιστής παραδέχθηκε ότι δεν του αρέσει να τρέχει και πως στην προθέρμανση μετά βίας κάνει 300 μέτρα. Όταν ρώτησε τη Χαλ πόσο τρέχει και εκείνη του απάντησε «4 χιλιόμετρα», η αντίδρασή του ήταν χαρακτηριστική: «Χριστέ μου!», αναφώνησε.

Ο προπονητής του, Μάρτσιν Στσεπάνσκι, δεν το άφησε να πέσει κάτω. Σχολίασε το βίντεο με ένα GIF που δείχνει μια κότα πάνω σε διάδρομο.

