«Προσπάθειες» της Ρωσίας να εμπλέξει περισσότερο τη Λευκορωσία στον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία επιδιώκει να σύρει τη Λευκορωσία βαθύτερα στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και εξετάζει σχέδιο να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, από το έδαφος του συμμάχου της.

«Συνεχίζουμε να καταγράφουμε προσπάθειες της Ρωσίας να εμπλέξουν περισσότερο τη Λευκορωσία στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram, έπειτα από συνάντηση με αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών. Ο Ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως το Κίεβο έχει γνώση για επιπλέον επαφές ανάμεσα στη Μόσχα και τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, προκειμένου να τον πείσουν να συμμετέχει σε «νέες επιθετικές επιχειρήσεις» της Ρωσίας.

«Η Ρωσία εξετάζει σχέδια για επιχειρήσεις στη νότια και βόρεια Λευκορωσία, είτε εναντίον της κατεύθυνσης Τσερνίχιβ- Κίεβο στην Ουκρανία, είτε εναντίον μίας χώρας- μέλους του ΝΑΤΟ, απευθείας από λευκορωσικό έδαφος», συμπλήρωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα μέλη του ΝΑΤΟ με τα οποία συνορεύει η Λευκορωσία είναι η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του Βλαντιμίρ Πούτιν και του επέτρεψε να χρησιμοποιήσει τα εδάφη της Λευκορωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε, το Μινσκ συμφώνησε να αναπτύξει ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα και υπερηχητικούς πυραύλους στα εδάφη της χώρας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι πληροφορίες της Ουκρανίας τον προηγούμενο μήνα έδειχναν πως η Ρωσία κάνει προετοιμασίες για κατά τα φαινόμενα νέα προσπάθεια να εμπλέξει τη Λευκορωσία στον πόλεμο. «Αναμφισβήτητα η Ουκρανία θα υπερασπίσει τον εαυτό της και τον λαό της εάν ο Αλεξάντερ Λουκασένκο πάρει τη λάθος απόφαση και αποφασίσει να υποστηρίξει και αυτή τη ρωσική πρόθεση», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι έδωσε στις ένοπλες δυνάμεις εντολή να ετοιμάσουν σχέδιο αντίδρασης, όπως και να ενισχύσουν τις άμυνες στις περιοχές του Τσερνίχιβ και του Κιέβου.

Πηγή: Reuters