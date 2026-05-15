Η αστυνομία αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τις συνθήκες της νέας τραγωδίας στον Πειραιά αν και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.

Στην προσαγωγή του συντρόφου της 25χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά, με αποτέλεσμα τον θάνατό της, προσχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αν και οι αρχικές ενδείξεις κλίνουν προς την αυτοχειρία.

Ωστόσο, αμέσως μετά το περιστατικό ο 50χρονος προσήχθη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δίνει κατάθεση στην αστυνομία. Φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε εξέταση για πιθανά ίχνη πάλης. Διευκρινίζεται όμως πως μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει μαρτυρίες που να κάνουν λόγο για καυγά ή φωνές της 25χρονης πριν την θανάσιμη πτώση της στο κενό.

Οι συνθήκες της τραγωδίας, που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πειραιά, παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι αρχές αναμένουν την εισαγγελική παραγγελία προκειμένου να μπουν στο διαμέρισμα για τη διενέργεια έρευνας στον χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το απόγευμα της Παρασκευής μία νεαρή γυναίκα ηλικία περίπου 25 ετών έπεσε στον ακάλυπτο χώρο από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Καλλιρρόης. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε στο «Τζάνειο», χωρίς τις αισθήσεις της.

Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ο θάνατός της καθώς η νεαρή φέρεται να πέθανε ακαριαία στο σημείο της πτώσης.