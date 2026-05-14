Εξιαρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης. Από πάνω της 20 ειδικότητες γιατρών.

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε, μαζί με συνομήλικη φίλη της, από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της ανήλικης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση.

Περίπου 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων συμμετέχουν ταυτόχρονα στην προσπάθεια διάσωσης της 17χρονης.

Καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο κρίσιμο 48ωρο της νοσηλείας της, οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να επανεκτιμήσουν την εικόνα της υγείας της, ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που έχει υποστεί.

Ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και μεταβαλλόμενη, γεγονός που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, υπήρχε η σκέψη να υποβληθεί η νευροχειρουργική επέμβαση, όμως, ακόμα κρίνεται αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο λόγω της αιμοδυναμικής αστάθειάς της

