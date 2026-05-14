«Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο και κανένα σχολείο δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένο, όταν τα παιδιά του λυγίζουν.»

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή και φορτισμένη ανακοίνωση, η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. τοποθετείται για την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα παιδιά, κάνοντας λόγο για ένα εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον που ασκεί αφόρητη πίεση στους μαθητές και οδηγεί πολλούς νέους σε ψυχική εξάντληση και αδιέξοδο. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό, υπογραμμίζοντας όμως ότι τέτοιες υποθέσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως προειδοποιητικά σημάδια μιας κοινωνίας που πιέζει ασφυκτικά τη νέα γενιά.

Αγώνας για ένα σχολείο που να χωρά τη ζωή των παιδιών

«Το σχολείο αντί να μορφώνει και να στηρίζει, συχνά εξαντλεί, ανταγωνίζεται και συνθλίβει», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Όπως τονίζουν, οι μαθητές μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς αξιολόγησης και άγχους, με εξετάσεις, βαθμούς, φροντιστήρια, οικονομική πίεση και φόβο αποτυχίας να διαμορφώνουν μια καθημερινότητα έντονης ψυχικής επιβάρυνσης.

«Τα παιδιά μαθαίνουν από πολύ νωρίς ότι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουν την αξία τους. Αν δεν αντέξουν ή δεν πετύχουν, αισθάνονται ότι περισσεύουν», αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Η ανακοίνωση περιγράφει το σημερινό σχολείο ως έναν «μηχανισμό εξαντλητικού ανταγωνισμού», που μετρά επιδόσεις αλλά αγνοεί συναισθήματα, ενώ η ανάγκη για ψυχολογική στήριξη αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας μέσα στις σχολικές κοινότητες, προτείνοντας μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε κάθε σχολείο, μείωση της εξεταστικής πίεσης και του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του σχολείου, χώρο για έκφραση, δημιουργικότητα και συλλογικότητα, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση ψυχικών δυσκολιών και δημόσιες και δωρεάν δομές ψυχικής υγείας για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι»

«Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε καλά ότι οι μαθητές δεν χρειάζονται ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο ούτε μια καθημερινότητα φόβου και εξουθένωσης. Χρειάζονται ένα σχολείο που να εμπνέει, να αγκαλιάζει, να καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και τη συνεργασία. Ένα σχολείο δημοκρατικό, ανθρώπινο, δημιουργικό. Ένα σχολείο που να δίνει χώρο στη ζωή και όχι να την συνθλίβει. Δεν θα αποδεχτούμε ως «κανονικότητα» τη θλίψη, την εξάντληση και την απόγνωση των παιδιών μας. Η κοινωνία, η πολιτεία και το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλουν να ακούσουν το σιωπηλό ουρλιαχτό μιας γενιάς που πιέζεται αφόρητα. Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο και κανένα σχολείο δεν μπορεί να θεωρείται επιτυχημένο, όταν τα παιδιά του λυγίζουν.»

