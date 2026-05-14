Ο τέταρτος κατηγορούμενος που καταδικάζεται για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

Ο Έρικ Φλέμινγκ, που βοήθησε να προμηθευτεί ο Μάθιου Πέρι με κεταμίνη, πριν από τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση το 2023, καταδικάστηκε δύο φυλάκιση δύο ετών.

Τον Αύγουστο του 2024 ο Φλέμινγκ είχε δηλώσει ένοχος για συνωμοσία για τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο. Αγόρασε την ουσία από τη λεγόμενη «βασίλισσα της κεταμίνης»- την Τζασβίν Σάνγκα που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 15 ετών- και πούλησε τα φιαλίδια στον προσωπικό βοηθό του Πέρι, τον Κένεθ Ιγουαμάσα, ο οποίος χορήγησε με ένεση στον ηθοποιό τη μοιραία δόση.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια» πέθανε από τις συνέπειες της κεταμίνης σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, που είχαν ως συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του και να πνιγεί στο τζακούζι του σπιτιού του, τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών. Ο Φλέμινγκ είναι ο τέταρτος που καταδικάζεται, από τους πέντε κατηγορούμενους για τον θάνατο του Πέρι.