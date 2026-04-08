Ο Μάθοιυ Πέρι πέθανε από υπερβολική δόση κεταμίνης, που διακινούσε η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα.

Σε 15 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από δικαστήριο του Λος Άντζελες η επονομαζόμενη «βασίλισσα της κεταμίνης» για θάνατο του πρωταγωνιστή από τα Φιλαράκια, Μάθιου Πέρι, από υπερβολική δόση.

Η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα είχε δηλώσει ένοχη τον περασμένο Σεπτέμβριο για πέντε κατηγορίες, ανάμεσά τους και η διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σωματική βλάβη. Οι εισαγγελείς περιέγραψαν το σπίτι της ως «εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών» που χρηματοδοτούσε έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Ο Πέρι, ο οποίος πάλευε με τον εθισμό του στα ναρκωτικά για χρόνια, βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ένα διασχιστικό αναισθητικό που έχει κάποιες παραισθησιογόνες επιδράσεις και υποτίθεται ότι χορηγείται μόνο από γιατρό.

Πριν από την καταδίκη της Σάνγκα, η μητριά του Πέρι, Ντέμπι Πέρι, ζήτησε από τον δικαστή να επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή φυλάκισης. Η Σάνγκα προκάλεσε «μη αναστρέψιμη» ζημιά, δήλωσε η Ντέμπι Πέρι για τις επιπτώσεις στον ηθοποιό. «Εσείς το προκαλέσατε αυτό... Εσείς που έχετε αρκετό ταλέντο για επιχειρήσεις για να βγάζετε χρήματα, διαλέξατε τον έναν τρόπο που πληγώνει τους ανθρώπους», είπε. «Παρακαλώ δώστε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή φυλάκισης, ώστε να μην μπορεί να βλάψει άλλες οικογένειες σαν τη δική μας».

Σε έφοδο που έκαναν στο σπίτι της Σάνγκα οι ομοσπονδιακές αρχές βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης και την κατηγόρησαν ότι προμήθευε το ενέσιμο φάρμακο από το «σπίτι» της στο Βόρειο Χόλιγουντ τουλάχιστον από το 2019. Βρέθηκαν επίσης χιλιάδες χάπια που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Η Σάνγκα αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά συμφώνησε να αλλάξει την παραδοχή της τον Αύγουστο, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης της. Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ομολογία της, δήλωσε επίσης ένοχη για την πώληση κεταμίνης σε έναν άνδρα ονόματι Κόντι ΜακΛόρι τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε ώρες μετά την αγορά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σύμφωνα με το υπουργείο δικαιοσύνης. Τότε αντιμετώπιζε μέγιστη ποινή 65 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, σύμφωνα με το υπουργείο δικαιοσύνης.

Η 42χρονη κρατείται από τον Αύγουστο του 2024. Στο δικαστήριο ωστόσο κατατέθηκαν αρκετές επιστολές στήριξής της από την οικογένεια και τους φίλους της. Οι δικηγόροι της τον Μάρτιο ζήτησαν από τον δικαστή να εκδώσει μια πιο επιεική ποινή, υποστηρίζοντας ότι είχε «αποδεχτεί την ευθύνη για σοβαρή εγκληματική συμπεριφορά» και δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Ο θάνατος του Πέρι

Ο Μάθιου Πέρι έγινε διάσημος για τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια» και αγαπήθηκε από το κοινό παγκοσμίως. Ωστόσο, στην προσωπική του ζωή, πάλευε για δεκαετίες με τον εθισμό σε ουσίες και έπαιρνε κεταμίνη ως μέρος εποπτευόμενης θεραπείας για την κατάθλιψη. Η Σάνγκα είναι μία από τα πέντε πρόσωπα, ανάμεσά τους γιατροί και ο βοηθός του ηθοποιού, που Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι προμήθευαν κεταμίνη στον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του στα ναρκωτικά έναντι πολλών χρημάτων, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του από υπερβολική δόση.

Οι άλλοι τέσσερις συμφώνησαν επίσης να δηλώσουν ένοχοι για τις κατηγορίες, που τους αναλογούν στην υπόθεση του θανάτου του ηθοποιού.

Ο δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος προμήθευε τον ηθοποιό με κεταμίνη τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο σε 30 μήνες φυλάκισης. Τον Δεκέμβριο, ο δρ. Μαρκ Τσάβες, ένας γιατρός από την Καλιφόρνια που πούλησε την κεταμίνη στον Πέρι, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ' οίκον περιορισμό και τρία χρόνια υπό επιτήρηση. Ο γιατρός με έδρα το Σαν Ντιέγκο ομολόγησε ότι προμηθεύτηκε κεταμίνη από την κλινική του και έναν έμπορο μέσω παράνομης συνταγής και την πούλησε στον Πλασένσια, ο οποίος στη συνέχεια την προμήθευσε στον Πέρι.

Ο βοηθός του Πέρι, Κένεθ Ιβαμάσα, ο οποίος βοήθησε στην αγορά και την ένεση κεταμίνης στον ηθοποιό, έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στον δικαστήριο μέσα στον Απρίλιο, για να του απαγγελθεί η ποινική απόφαση αλλά οι οι δικηγόροι του ζήτησαν αναβολή.

Η ακρόαση της απόφασης του χρόνου φυλάκισης για τον Έρικ Φλέμινγκ, ο οποίος πούλησε κεταμίνη που προμηθεύτηκε από την Σάνγκα στον Πέρι, θα γίνει τον Ιούνιο.





