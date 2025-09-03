Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Μάθιου Πέρι: Δήλωσε ένοχη η «βασίλισσα της Κεταμίνης»

Μάθιου Πέρι: Δήλωσε ένοχη η «βασίλισσα της Κεταμίνης» Φωτογραφία: AP/Jordan Strauss
Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός μέσα στο τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης.

Η γυναίκα που αποκαλείται «Βασίλισσα της Κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για την πώληση των ναρκωτικών που τελικά προκάλεσαν τον θάνατο του, Μάθιου Πέρι.

Η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα δήλωσε ένοχη για πέντε κατηγορίες, ανάμεσά τους και η διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σωματική βλάβη. Η Αμερικανο-βρετανίδα αντιμετώπιζε αρχικά εννέα κατηγορίες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες «εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών» και βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης .

Σημειώνεται ότι ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός μέσα στο τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως ο θάνατός του προκλήθηκε από τις οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης.

Η ακρόαση για την επιβολή ποινής για την Σάνγκα, η οποία κρατείται από τις ομοσπονδιακές αρχές, έχει οριστεί για τις 10 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες. Η ίδια αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά συμφώνησε να αλλάξει την ομολογία της τον Αύγουστο, λίγες εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που είχε οριστεί δικάσιμος.

Είναι μία από τα πέντε άτομα -συμπεριλαμβανομένων γιατρών και της βοηθού του ηθοποιού- που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, προμήθευσαν κεταμίνη στον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του στα ναρκωτικά για κέρδος.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται: ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια και ο Δρ. Μαρκ Τσάβες, δύο γιατροί που πουλούσαν κεταμίνη· ο Κένεθ Ιβαμάσα, ο οποίος εργαζόταν ως βοηθός του Πέρι και βοήθησε και αυτός στην αγορά και την ένεση κεταμίνης που έγινε στον ηθοποιό, και ο Έρικ Φλέμινγκ, ο οποίος πουλούσε κεταμίνη που είχε προμηθευτεί από τον Σάνγκα.

Οι άλλοι τέσσερις συμφώνησαν επίσης να δηλώσουν ένοχοι και θα καταδικαστούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Η Σάνγκα αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 65 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας παραδοχής της, η Σάνγκα δήλωσε επίσης ένοχη για την πώληση κεταμίνης σε έναν άνδρα ονόματι Κόντι ΜακΛόρι τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε ώρες μετά την αγορά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγόρησαν τη Σάνγκα ότι προμήθευε κεταμίνη από το «κρησφύγετό» της στο Βόρειο Χόλιγουντ τουλάχιστον από το 2019, ισχυριζόμενες σε κατηγορητήριο ότι συνεργαζόταν με διασημότητες και πελάτες υψηλού προφίλ. Περισσότερα από 80 φιαλίδια κεταμίνης βρέθηκαν εκεί σε έρευνα πριν από τη σύλληψή της τον Μάρτιο του 2024, μαζί με χιλιάδες χάπια που περιείχαν μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Λέγεται ότι η Σάνγκα συναναστρεφόταν κοινωνικά με διασημότητες, με έναν από τους φίλους της να λέει στην Daily Mail ότι παρευρέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες και τα Όσκαρ. Η παρουσία της στα social media έδειχνε έναν πλούσιο τρόπο ζωής, με πάρτι και ταξίδια στην Ιαπωνία και το Μεξικό.

Με πληροφορίες του BBC

