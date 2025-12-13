Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο Ρόουντ Άιλαντ της Κομιτείας Πρόβιντενς.

Συναγερμός σήμανε στο Πανεπιστήμιο Brown, στις ΗΠΑ, όταν αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς ενός σκοπευτή στην ευρύτερη περιοχή του πανεπιστημίου.

Όπως έγινε γνωστό, οι τραυματίες είναι δεκάδες, ενώ όσο περνάει η ώρα συνεχίζουν να εντοπίζονται περισσότερα θύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης δεν έχει συνελήφθη.

Οι Αρχές προσπαθούν να εκκενώσουν όλες τις αίθουσες και τα κτίρια, ελέγχοντας για περισσότερα θύματα ή φοιτητές που ίσως να κρύβονται σε σημεία.

Το περιστατικό αναφέρθηκε κοντά στο κτίριο Barus & Holley, ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικών και Φυσικής. Περιλαμβάνει 117 εργαστήρια, 150 γραφεία, 15 αίθουσες διδασκαλίας και 29 εργαστήρια.

Οι αξιωματούχοι εξακολουθούσαν να συλλέγουν πληροφορίες από το ενεργό σημείο, δήλωσε η Κρίστι Ντος Ράις, επικεφαλής υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της πόλης.

Το πανεπιστήμιο Ivy League είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με περίπου 7.300 προπτυχιακούς και λίγο πάνω από 3.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Το Σάββατο ήταν η δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο.