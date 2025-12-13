Ο ίδιος τονίζει στην ανάρτησή του πως τα κατάφερε με το σπαθί του.

Μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για τον γιο του, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για τις ακαδημαϊκές του επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει, ο γιος του κέρδισε με υποτροφία τη φοίτησή του στο Georgia Tech στην Ατλάντα και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) στην Αεροδιαστημική Μηχανική «σε χρόνο ρεκόρ», με άριστες επιδόσεις.

Ακόμη, επισημαίνει ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν μπόρεσαν να βρίσκονται κοντά του την ημέρα αυτή, αν και το επιθυμούσαν ιδιαίτερα, καθώς οι υποχρεώσεις τους τούς κράτησαν στην Ελλάδα. Εκφράζει, ωστόσο, τη βεβαιότητά του ότι και η μητέρα του, «εκεί ψηλά», είναι περήφανη για κάθε του βήμα.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εύχεται στον γιο του καλή σταδιοδρομία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μας κάνεις ακόμα μια φορά περήφανους. Μπράβο για όσα κατάφερες».

{https://www.instagram.com/reel/DSNZ164DMnN/?igsh=MXhsc3UyYm14azNjcQ%3D%3D}