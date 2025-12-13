Τι αναφέρει η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Πτήση της United Airlines με προορισμό το Τόκιο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Washington Dulles λίγο μετά την απογείωσή της, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους Boeing 777-200.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της βλάβης. Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και τους ενημέρωσε ότι απαιτείται τεχνικός έλεγχος πριν από νέα αναχώρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Ζητούμε συγγνώμη για την απρόσμενη επιστροφή στο αεροδρόμιο Washington Dulles. Η ομάδα συντήρησής μας χρειάζεται να επιδιορθώσει ένα τεχνικό ζήτημα στο αεροσκάφος πριν μπορέσουμε να αναχωρήσουμε ξανά. Εκτιμούμε την υπομονή σας και θα σας κρατάμε ενήμερους μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες».