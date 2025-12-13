Με την ομορφότερη γιορτή του χρόνου να απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες, το χωριό του Άγιου Βασίλη «πλημμυρίζει» από μικρούς και μεγάλους που σπεύδουν να τον δουν από κοντά.

Το δικό του μήνυμα για τα φετινά Χριστούγεννα στέλνει από το μαγευτικό Ροβιανέμι, ο πρωταγωνιστής των γιορτών, ο Άγιος Βασίλης.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, ελπίζω όλοι να έχουν στο μυαλό τους ότι έχουμε έναν κόσμο, ένα κοινό σπίτι», είναι η ευχή που κάνει ο Άγιος Βασίλης από το χωριό του στο εξωτικό Ροβανιέμι.

«Αυτήν την χρονιά, να σκεφτούν οι άνθρωποι πως οι γιορτές μπορούν να τους φέρουν πιο κοντά», διαμηνύει ο Santa Claus.

Το χωριό είναι ένα θεματικό πάρκο που βρίσκεται περίπου 8 χλμ. από το Ροβανιέμι, στη Φινλανδία. Ανάμεσα στα αξιοθέατα του πάρκου είναι το γραφείο του Άγιου Βασίλη και το ταχυδρομείο, όπου κάθε χρόνο καταφθάνουν γράμματα από παιδιά από όλο τον κόσμο.

Στο πάρκο υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, όλα σχετικά με τον Αϊ-Βασίλη και την περιοχή της Λαπωνίας, και στο πάτωμα είναι συμβολικά χαραγμένο το ακριβές σημείο στο οποίο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες του γεωγραφικού πλάτους, βρίσκεται ο αρκτικός κύκλος.

Μέσα σε μία σπηλιά, όχι μακριά από το Χωριό του Αγίου Βασίλη είναι το Santa Park, άλλο ένα πάρκο αναψυχής.

