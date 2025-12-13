Η υπηρεσία ανάληψης μετρητών απευθείας από τα ταμεία εμπορικών καταστημάτων και σούπερ μάρκετ χωρίς τη χρήση ΑΤΜ.

Μια σημαντική αλλαγή στις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στην Ελλάδα από το 2026, καθώς η Mastercard ετοιμάζει την υπηρεσία ανάληψης μετρητών απευθείας από τα ταμεία εμπορικών καταστημάτων και σούπερ μάρκετ χωρίς τη χρήση ΑΤΜ.

Το νέο μοντέλο, που αξιοποιεί την εκτεταμένη υποδομή των POS, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά σε συγκεκριμένα σημεία λιανικής.

Όπως εξηγεί ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, στόχος είναι να προσφερθεί περισσότερη ευκολία στους πολίτες και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.

«Τέλος» τα ΑΤΜ: Ανάληψη από τα ταμεία – Πώς θα λειτουργεί το cashback

Η υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν ανάληψη μετρητών κατά τη στιγμή της αγοράς ενός προϊόντος, (χωρίς να πρέπει να βρουν κάποιο ΑΤΜ) χρησιμοποιώντας μόνο τη χρεωστική τους κάρτα. Ο καταναλωτής ενημερώνει τον ταμία ότι επιθυμεί να λάβει ένα ποσό σε μετρητά και το POS χρεώνει το συνολικό ποσό την αξία της αγοράς και το ποσό ανάληψης μαζί.

Για παράδειγμα, σε συναλλαγή 60 ευρώ, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει 40 ευρώ επιπλέον, οπότε η κάρτα του θα χρεωθεί συνολικά με 100 ευρώ και τα 40 ευρώ θα τα παραλάβει άμεσα στο ταμείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υπηρεσία θα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω χρεωστικών καρτών και σε επιλεγμένα καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία και άλλα σημεία λιανικής που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, το ποσό μετρητών ανά συναλλαγή αναμένεται να είναι περιορισμένο (συνήθως 50–100 ευρώ), με τα τελικά όρια για την ελληνική αγορά να καθορίζονται σε συνεργασία με τράπεζες και επιχειρήσεις.

Το cashback αποτελεί ήδη καθιερωμένη πρακτική σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Φινλανδία και οι ΗΠΑ. Η Mastercard έχει εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο σε Πολωνία και Κύπρο, όπου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν μικρές αναλήψεις σε σούπερ μάρκετ ή άλλα καταστήματα με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν αγορά. Το σύστημα έχει συμβάλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μετρητά και στην τόνωση της κίνησης στα φυσικά καταστήματα.

Στον σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση της συνεργασίας με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, ώστε οι επιβάτες να πληρώνουν με κάρτα και να χρεώνονται αυτόματα κατά την έξοδο μέσω της τεχνολογίας tap out. Ήδη 600 λεωφορεία συμμετέχουν πιλοτικά, με στόχο την πλήρη εφαρμογή σε 3.500 οχήματα το 2026.

Ερχονται νέες υπηρεσίες εκτός των ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών

Το ίδρυμα Πληρωμών Trilia, με ένα πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων που υπερβαίνει τα 2.000 φυσικά σημεία, εξυπηρετώντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ανακοινώνει τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία «instant cash».

Χάρη σε αυτή την υπηρεσία, οι καταναλωτές μπορούν να προσέρχονται στα σημεία του δικτύου και να κάνουν ανάληψη μετρητών εύκολα και γρήγορα, έως και 500 ευρώ, με τη χρήση του mobile banking τους και της εφαρμογής IRIS.

Ήδη σήμερα, η υπηρεσία «instant cash» είναι διαθέσιμη σε αρκετά σημεία του δικτύου τηςTrilia, ενώ εντός των πρώτων μηνών του 2026 θα επεκταθεί σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης του δικτύου της, μαζί με τη νέα υπηρεσία easy dep, μέσω της οποίας τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να πραγματοποιούν κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό IBAN ελληνικών τραπεζών, στα σημεία εξυπηρέτησης της Trilia.

Και οι δύο αυτές υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν σε αυτή της πληρωμής λογαριασμών και οφειλών (περισσότερες από 300 διαφορετικές πληρωμές), που παρέχεται σήμερα από όλα τα σημεία Αντιπροσώπων της Trilia, με αποτέλεσμα να διακινούνται μέσω αυτής κεφάλαια ύψους σχεδόν 1 δις € ετησίως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος, Αλκιβιάδης Τρίγκας, τόνισε ότι η υπηρεσία «instant cash» είναι μοναδική παρόμοια υπηρεσία στην ελληνική αγορά σήμερα, με την οποία ενισχύεται περαιτέρω ο καινοτόμος χαρακτήρας της Τrilia, η οποία ανταποκρίνεται έτσι με ουσιαστικό τρόπο στις ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, ιδιαίτερα αυτών που διαμένουν σε περιοχές με περιορισμένη ή παντελή έλλειψη εναλλακτικών λύσεων για τέτοιου είδους υπηρεσίες (απουσία τραπεζικών καταστημάτων, ATMs κ.λπ.).