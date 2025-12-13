Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Αιγαίου, στο λιμάνι της Χίου με θύμα 59χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα έγινε περίπου τις 6.20 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο άτυχος οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε 88χρονο πεζό ο οποίος διέσχιζε κάθετα την οδό Κόκκαλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πεζός και ο οδηγός της μηχανής να χτυπήσει σε τοιχίο.

Άμεσα έγινε η μεταφορά και των δύο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του 59χρονου οδηγού, ενώ ο 88χρονος παραμένει νοσηλευόμενος.