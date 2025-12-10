Για τη δολοφονία του διάσημου τραγουδιστής της όπερας, έχει συλληφθεί ο γιος του.

Ο Jubilant Sykes, o διάσημος τραγουδιστής όπερας, που είχε προταθεί για Γκράμι, μαχαιρώθηκε θανάσιμα τη Δευτέρα το βράδυ στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Για το περιστατικό συνελήφθη ο γιος του, δήλωσαν αστυνομικοί.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Σάντα Μόνικα ανταποκρίθηκε σε κλήση για επίθεση γύρω στις 9:20 μ.μ., (τοπική ώρα) και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 71χρονο Sykes, με σοβαρά τραύματα πιθανόν από μαχαίρι, ανέφεραν οι αρχές σε δελτίο τύπου. Πέθανε επί τόπου. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε και συνελήφθη ο 31χρονος γιος του Micah.

Ακόμη παραμένει ασαφές τι οδήγησε στην επίθεση. «Οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση», ανέφερε η αστυνομία στο δελτίο τύπου, προσθέτοντας πως «Ο ύποπτος θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία και η υπόθεση θα παρουσιαστεί στο Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες για εξέταση».

Ο Λιούις Γκίλμουρ, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της Σάντα Μόνικα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι την αστυνομία κάλεσε η σύζυγος του Sykes, η Cecilia, για να αναφέρει την επίθεση. Πρόσθεσε ότι η οικογένειά του είχε ενημερώσει τις αρχές ότι ο Micah Sykes είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Η αστυνομία δεν έχει διαπιστώσει εάν αυτό έπαιξε ρόλο, ωστόσο, στην επίθεση.

Ο διάσημος βαρύτονος της όπερας, έχει εμφανιστεί σε μερικές από τις πιο εξέχουσες σκηνές του κόσμου, όπως το Κάρνεγκι Χολ, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσινγκτον και το Κέντρο Μπάρμπικαν στο Λονδίνο. Το 1990, ερμήνευσε τον ρόλο του Τζέικ σε μια παραγωγή του «Πόργκι και Μπες» στη Μητροπολιτική Όπερα.

Ο Sykes τραγούδησε επίσης τζαζ και εμφανίστηκε με πολλές ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Ατλάντα, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες και η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης.

