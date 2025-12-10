«Κλειδί» η άρση των τηλεφωνικών απορρήτων στην εξιχνίαση της υπόθεσης, πώς αποκαλύφθηκε ο πραγματικός ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς η ανακρίτρια ανατρέπει πλήρως την εικόνα που είχε παρουσιαστεί αρχικά για τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 63χρονου επιστάτη. Μετά την σημερινή σύλληψη για ηθική αυτουργία του 31χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 33χρονου επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος και εργοδότης των νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στην εκτέλεση, φαίνεται ότι πλέον έχει ξεκαθαρίσει το θρίλερ για το ποιος πραγματικά πυροβόλισε και εκτέλεσε το διπλό φονικό. Ενώ η ανακρίτρια Καλαμάτας έχει εκδώσει και τρίτο ένταλμα για συνεργάτη του επιχειρηματία, ο οποίος αναζητείται ως τρίτος κρίκος στο δίκτυο της ηθικής αυτουργίας.

Σύμφωνα με το νέο σκεπτικό, ο 22χρονος που μέχρι σήμερα εμφανιζόταν ως «συνεργός» είναι τελικά – κατά τις αρχές – ο άνθρωπος που μπήκε στη ρεσεψιόν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου και εκτέλεσε τους δύο άνδρες. Η ανατροπή βασίζεται σε νέα στοιχεία, τηλεφωνικά δεδομένα και καταθέσεις που αποκαλύπτουν ότι ο νεαρός είχε προμηθευτεί όπλο και χρησιμοποιούσε πακιστανικούς αριθμούς για να ενημερώνει τον ανιψιό του θύματος και τον επιχειρηματία από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον κατηγορούνται για ηθική αυτουργία.

O ανιψιός και ο φίλος του επιχειρηματίας που συνελήφθησαν σήμερα φέρονται να είχαν καθοδηγήσει τον 22χρονο επί μήνες, οργανώνοντας βήμα-βήμα τη δολοφονία. Οι ανακριτικές αρχές εκτιμούν ότι ο σχεδιασμός ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου και ολοκληρώθηκε την ημέρα του εγκλήματος, με τον φερόμενο ως εκτελεστή να αναλαμβάνει τον ρόλο της «τελικής πράξης», ενώ ο δεύτερος νεαρός περίμενε εκτός του κάμπινγκ.

Πώς φτάσαμε στην ανατροπή με τον φυσικό αυτουργό - Οι ύποπτες κινήσεις

Μάλιστα, η ανακρίτρια φαίνεται πως έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εκτελεστής της δολοφονίας είναι ο μέχρι πρότινος φερόμενος ως συνεργός, ο οποίος ήταν το άτομο που είχε δηλώσει πως κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα μετά τη δολοφονία.

«Ενεργώντας από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του (εργοδότη), με τον οποίο συνδέεται με στενή φιλική σχέση, με πρόθεση και με πειθώ, φορτικότητα, συνεχείς προτροπές και παραινέσεις, έπεισαν τον 22χρονο ”συνεργό” ο οποίος βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να μεταβεί στις 7 Σεπτέμβρη στην Φοινικούντα, όπου έκανε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Ο 22χρονος είχε προηγουμένως προμηθευτεί από τον 22χρονο ‘’εκτελεστή’’ το αεροβόλο όπλο. Το σχέδιο της δολοφονίας φέρεται να έχει οργανώθηκε από 15/8/2025 έως 5/10/2025 στην Αθήνα και στην Φοινικούντα.

»5 Οκτώβρη 2025 οι δύο κατηγορούμενοι έπεισαν με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων κατά συρροή. Ο φερόμενος ως εκτελεστής ανέμενε έξω από το κάμπινγκ και ο φερόμενος ως συνεργός εισήλθε εντός του camping και στη συνέχεια στη ρεσεψιόν όπου και βρήκε τα θύματα. Ο φερόμενος ως συνεργός έκανε χρήση πακιστανικών αριθμών προκειμένου να ενημερώνει τον ανιψιό του θύματος για την έλευση του και την ακριβή άφιξη του στον χώρο του κάμπινγκ». Την ίδια στιγμή, οι αρχές αναζητούν ένα ακόμη άτομο, στενό φίλο του επιχειρηματία, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια.

Και για απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται ο ανιψιός του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος ανιψιός κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία και σε μία από τις δύο προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας κατά του θείου του, τον Σεπτέμβριο. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να «δέσουν» το πλήρες παζλ της ηθικής και φυσικής αυτουργίας, σε μία υπόθεση που πλέον φαίνεται να αποκτά νέες διαστάσεις.

Τι ισχυριζόταν ο 22χρονος συνεργός που αποδείχθηκε εκτελεστής

Ο 22χρονος συνεργός στην τότε κατάθεση του περιέγραφε βήμα προς βήμα όσα –κατά την εκδοχή του– συνέβησαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, «δείχνοντας» ως εκτελεστή τον Ελληνοβρετανό φίλο του. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022 και ότι αργότερα επιχείρησε να τον εκβιάσει δύο φορές για χρήματα. Σύμφωνα με την απολογία του, ο 22χρονος γνώρισε τον ανιψιό του μετέπειτα θύματος στην Αθήνα και, μέσω αυτού, φιλοξενήθηκε στο κάμπινγκ το 2022.

Εκεί –όπως υποστηρίζει– δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον 68χρονο, ο οποίος «εξαγόρασε» τη σιωπή του με 400 ευρώ, λέγοντάς του: «Ποιον θα πιστέψουν, εσένα ή εμένα που είμαι 50 χρόνια εδώ;». Ο νεαρός αναφέρει ότι κατέφυγε στα ναρκωτικά για να διαχειριστεί την εμπειρία και, χρόνια αργότερα, εκμυστηρεύτηκε τα γεγονότα στον Ελληνοβρετανό φίλο του. Στην κατάθεσή του περιγράφει δύο αποτυχημένες απόπειρες εκβιασμού. Για την επίθεση της 7ης Σεπτεμβρίου 2025, παραδέχεται ότι εμφανίστηκε στο σημείο με scooter, full face κουκούλα και ένα αεροβόλο που –όπως λέει– του είχε δώσει ο Ελληνοβρετανός. Αφού δεν απέσπασε χρήματα, φέρεται να άκουσε τη φράση: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Κατά την απολογία, οι δύο νεαροί ξεκίνησαν νύχτα από την Αθήνα με λευκό scooter Honda, διανυκτέρευσαν στην Καλαμάτα με στοιχεία του Ελληνοβρετανού και κινήθηκαν προς τη Φοινικούντα. Μαζί είχαν θήκη κιθάρας με ασημί περίστροφο και ξανθιά περούκα. Ο 22χρονος υποστηρίζει ότι περίμενε πάνω στο μηχανάκι στην είσοδο, ενώ ο φίλος του μπήκε στο κάμπινγκ «με την περούκα». Λίγο μετά, ακούστηκαν πέντε-έξι πυροβολισμοί και κραυγές βοήθειας. Παράλληλα ο 22χρονος υποστήριξε ότι ο Ελληνοβρετανός επέστρεψε τρέχοντας και του φώναξε «κάτσε πίσω, εγώ οδηγάω». Αφού απομακρύνθηκαν, ο συνεργός υποστηρίζει ότι κατέβηκε, άλλαξε ρούχα, κολύμπησε ώρες, περπάτησε ως την Καλαμάτα και επέστρεψε στην Αθήνα με ΚΤΕΛ. Ισχυρίζεται πως ο φίλος του τού είπε ότι «δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και πυροβόλησε προς πάσα κατεύθυνση».

