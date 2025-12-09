Γιατί η αλληλεγγύη δεν κάνει διακρίσεις...

Έχει και η αγροτιά τα τυχερά της αυτές τις μέρες.

Γιατί μπορεί οι αγρότες να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, η κυβέρνηση να σκληραίνει τη στάση της, εκείνοι να απαντούν στις παρεμβάσεις του Αρείου Πάγου αλλά έχουν «γερούς άσους» στο μανίκι τους. Ένας από αυτούς: η Κατερίνα Λιόλιου.

Η γνωστή τραγουδίστρια και βρέθηκε σε μπλόκο και τραγούδησε ακαπέλα το «Νοικιάστηκε». Και οι αγρότες την καταχειροκτρότησαν για την κίνηση στήριξης στον αγώνα τους.

Γιατί είπαμε, η αλληλεγγύη δεν κάνει διακρίσεις, ό,τι έχει ο καθένας...έστω και τραγούδι.

{https://www.facebook.com/watch/?v=755769263476908}