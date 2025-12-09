«Το αγροτικό κίνημα δεν ποινοκοποιείται, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται και παραμένουν στα μπλόκα» διαμηνύουν από τη Νίκαια της Λάρισας.

Ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν νέες συνελεύσεις και η απάντηση ήταν κοινή: οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα.

Οι συνελεύσεις από Θεσσαλία και Μακεδονία βλέπουν επικοινωνιακά κόλπα της κυβέρνησης πίσω από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και κάνουν λόγο για απόπειρα εκφοβισμού, προκειμένου να σταματήσουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες όταν άκουσαν τη συγκεκριμένη διάταξη τη θεώρησαν ως εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσής τους και τόνισαν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

«Εδώ είμαστε 2.5000 αγρότες ας έρθουν να μας συλλάβουν. Εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από δω αν η κυβέρνηση δεν σκύψει στα προβλήματά μας να δώσει λύσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν να γίνει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, και πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα στα 0,7 λεπτά.

Μπλόκο Νίκαιας: «Το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται»

Στη Νίκαια της Λάρισας, απαντούν ότι «το αγροτικό κίνημα δεν ποινοκοποιείται, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται και παραμένουν στα μπλόκα». Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. ο Σωκράτης Αλειφτήρας έκανε λόγο για επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης. «Ο αγώνας μας δεν ποινικοποείται και εμείς δεν τρομοκρατούμαστε. Συνεχίζουμε να δίνουμε το παρών στους δρόμους όπου και λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσαν ως δεν έδειξε

Στη συνέλευση συζητήθηκαν κυρίως οργανωτικά θέματα για την κάθοδο στο λιμάνι του Βόλου, Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 8 στο μπλόκο του Πλατύκαμπου. Θεσσαλοί αγρότες, από κοινού με τους αλιείς της Μαγνησίας σκοπεύουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, του εμπορικού κομματικού και του τελωνείου.

Μέχρι το Σάββατο αναμένονται και άλλες δράσεις. Οι αγρότες αποφάσισαν την Παρασκευή να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στα πολιτικά γραφεία του γ.γ. της κοινοβουλευτικής ομάδας, του Μάξιμου Χαρακόπουλου, του υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, και του βουλευτή Χρήσου Καπετάνου. Το Σάββατο στις 12 θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη όλων των μπλόκων για να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Προειδοποιούν ωστόσο ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο μόνο όταν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους.

Δράσεις στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Ανυποχώρητο είναι οι αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας που διαμηνύουν πως «δεν είμαστε εγκληματίες» στην παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Στις 11 το πρωί οι αγρότες από τα μπλόκα θα συναντηθούν με τους αγρότες από την Αχαΐα προκειμένου να κάνουν παρέμβαση της γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και να ανοίξουν τα διόδια για να γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για νέες παρεμβάσεις σε λιμάνια και αποκλεισμούς σε ιδιαίτερα κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Καταγγελίες για χρήση πλαστικών σφαιρών από την αστυνομία

Αγροτοκτηνοτρόφοι μετά τα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά κατήγγειλαν ότι πάνω από 10 άτομα φέρουν τραύματα από πλαστικές σφαίρες, που χρησιμοποίησε η ΕΛ.ΑΣ για να τους απωθήσει.

Η αστυνομία με ανακοίνωσή της το διαψεύδει. «Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες. Οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό. Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών. Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων».

Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Νωρίτερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με παραγγελία του ζήτησε από τους εισαγγελείς της περιφέρειας να εφαρμόζουν όσα ορίζει ο νόμος σε περιπτώσεις μπλόκο, επεισοδίων αλλά και καταλήψεων.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), δια του αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς, από συμμετέχοντες κ.λπ. στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας. Παρόμοιο παρατηρούμενο φαινόμενο, που αποτελεί κλιμάκωση του προαναφερόμενου, είναι και αυτό της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας αεροσκαφών, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις, μέσω της κατάληψης κρίσιμων εγκαταστάσεων – υποδομών και του αποκλεισμού της λειτουργίας των αερολιμένων του Ηρακλείου («Νίκος Καζαντζάκης») και των Χανίων («Ιωάννης Δασκαλογιάννης»), δια της εισόδου και παραμονής των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων, στους χώρους της «πίστας» και των αιθουσών αφίξεως και αναχωρήσεως των αερολιμένων (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ). Ήδη, οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας (άρθρο 291 § 1 του ισχύοντος ΠΚ). Παραλλήλως τελούμενο, έγκλημα, με τις ανωτέρω ελεγχόμενες και παρατηρούμενες συμπεριφορές, είναι και αυτό της παρεμπόδισης – διατάραξης σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως, πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου (άρθρο 292 § 1 του ισχύοντος ΠΚ).

Όπως είναι γνωστό, η πρόβλεψη των ανωτέρω εγκλημάτων, τα οποία διώκονται αυτεπαγγέλτως, έγινε για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των κάθε είδους συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για κοινή χρήση, ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και θεωρούνται κοινωνικά αγαθά σημαντικής αξίας. Σύμφωνα, δε, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ, «Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τελέστηκε αδίκημα και από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων ή υπάρχει δυσχέρεια πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης ή κτήσης αποδεικτικού στοιχείου στο μέλλον ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, οι κατά το άρθρο 31 ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν.

Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 43 κ.ε.». Όπως συνάγεται, από τα ανωτέρω, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 245 § 2 του ισχύοντος ΚΠΔ προβλέπουν τέσσερις (4) διαφορετικές περιπτώσεις αυτεπάγγελτης («αστυνομικής») προανάκρισης, για την οποία δεν απαιτείται προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία: Η πρώτη, αφορά την εκτίμηση της απειλής, από την καθυστέρηση, αμέσου κινδύνου απώλειας αποδεικτικών στοιχείων, η δεύτερη αφορά την εκτίμηση συνδρομής δυσχέρειας πραγματοποίησης συγκεκριμένης ανακριτικής πράξης, η τρίτη αφορά δυσχέρεια κτήσης αποδεικτικού στοιχείου, στο μέλλον και η τέταρτη, τη συνδρομή περίπτωσης αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελήματος. Σε όλες τις ανωτέρω τέσσερις (4) περιπτώσεις, οι κατά το άρθρο 31 ΚΠΔ, γενικοί και ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, όπως προκύπτει, από την ανωτέρω σχετική διάταξη, υποχρεούνται, αφενός μεν, να ειδοποιούν τον Εισαγγελέα, με το ταχύτερο δυνατό μέσο, για την εκ μέρους τους διενέργεια της ανωτέρω προανάκρισης, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, αφετέρου δε και μετά την περαίωση αυτής, να υποβάλουν, χωρίς χρονοτριβή, δηλαδή, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, τις εκθέσεις, που συντάχθηκαν, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ευθυνόμενοι, σε περίπτωση παραλείψεως εκτελέσεως των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, που απορρέουν, από τις διατάξεις του άρθρου 245 § 2 ΚΠΔ, τόσο, πειθαρχικώς, όσο και ποινικώς, για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 259 του ισχύοντος ΠΚ).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω ισχυόντων, θεωρώ υποχρέωσή μου, με την παρούσα, να υπομνήσω το αυτονόητο καθήκον και των αρμοδίων Εισαγγελέων, για παρέμβασή τους, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση των ανωτέρω εγκλημάτων, αλλά και ενδεχομένως, άλλων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων (άρθρα 42 § 1 σε συνδ. με 299 § 1 και 167 §§ 1-3, του ισχύοντος ΠΚ) και απροκλήτων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, κατά πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος (άρθρο 378 §§ 1 εδ. γ’ – α’ και 2 του ισχύοντος ΠΚ), που θα εξακριβωθούν ότι τελέσθηκαν, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροκτηνοτρόφων και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.





