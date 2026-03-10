Η μέρα μετά από το συμβούλιο βρήκε τους «Επαρχιώτες» αναστατωμένους στο νέο επεισόδιο του Survivor, που προβάλλεται σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, στο χθεσινό συμβούλιο η ομάδα των μπλε, φαίνεται να διχάστηκε από την ατάκα της Μιλένας η οποία μπήκε στο παιχνίδι με «στρατηγική».
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν εχθές, ο Μιχάλης Σηφάκης και η Μαντίσα είναι οι πρώτοι υποψήφιοι της εβδομάδας, ενώ η Μιλένα, απευθυνόμενη στην μπλε ομάδα και τον Μάνο τόνισε: «Και ο Αλέξανδρος τηλεθεατής μπήκε αλλά δεν τα έχει πει όλα, έχει πει μόνο αυτά που τον συμφέρει. Δεν θεωρώ ότι το έκανες επειδή το σκέφτηκες εσύ.. Εφόσον ο Μάνος είχε την πέτρα θα έπρεπε να βγει μπροστά».
«Είδαμε την Ιωάννα που έκανε νόημα», συμπλήρωσε η Μαντίσα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgymyhq90aap?integrationId=40599y14juihe6ly}
«Μιχάλη, δεν είστε οικογένεια, δεν είστε ομάδα… Οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή σε χρησιμοποιούν. Ελπίζω να καταλάβετε τι εννοώ και να ξυπνήσετε», πρόσθεσε η Μιλένα και έφερε την ειρωνική αντίδραση των «Επαρχιωτών».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgymwf9euzu1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Survivor: Σε ένταση οι «Επαρχιώτες» μετά από το χθεσινό συμβούλιο
Η Ιωάννα, το βράδυ της Τρίτης, φάνηκε ιδιαίτερα επικριτική ως προς την Μιλένα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μιλένα κορίτσι μου, καλά μου τα είπε ο Σταύρος ότι θα μπεις μέσα με στρατηγική και θα μπεις μέσα να μας κάνεις όλους… Σε ξέρω κι απ' έξω και δεν είσαι αυτή η κοπέλα».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzc5vzji7q9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Από την άλλη πλευρά η Αναστασία, εξέφρασε την άποψή της στην Ιωάννα, λέγοντας πως δεν πιστεύει ότι η άποψη αυτή είναι η δική της: «Εγώ πιστεύω ότι κάποιος έβαλε να το πει αυτό. Στο πρώτο και στο δεύτερο συμβούλιο ήρθε σα γατάκι και εχθές άλλος άνθρωπος».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzcpm93s3up?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzcq9d9kos1?integrationId=40599y14juihe6ly}