Ποια ομάδα θα καταφέρει να κερδίσει στο σημερινό αγώνισμα του Survivor;

Το Survivor επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου και οι δύο ομάδες, «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» είναι έτοιμες να ριχτούν στην μάχη και να διεκδικήσουν τη νίκη στο τρίτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας.

Οι «Αθηναίοι» στα δύο προηγούμενα αγωνίσματα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να διασφαλίσουν τη νίκη με αποτέλεσμα να παραμένουν θεατές στο συμβούλιο του νησιού.

Οι «Επαρχιώτες», φαίνεται να περπατούν σε τεντωμένο σκοινί και κάθε ένας ρίχνει τα δικά του βέλη προς τους συμπαίκτες του.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας, η Φανή Παντελάκη, βρέθηκε στο στόχαστρο και αναδείχθηκε η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση της ομάδας.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η ίδια, εξήγησε πως συνεννόηση με την υπόλοιπη ομάδα, είχαν αποφασίσει να ψηφίσουν τον Μιχάλη για να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsp4uq1q7lt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Survivor - Τα σχόλια των «Αθηναίω» για την ομάδα των «Επαρχιωτών»

Σήμερα, την ημέρα μετά από το συμβούλιο οι «Αθηναίοι» σχολίασαν την αντίπαλη ομάδα και το τελικό αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας.

Ο Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος χαρακτηριστικά, σχολίασε την Αναστασία και την Ιωάννα, τονίζοντας ωστόσο πως πρόκειται για δύο από τις καλύτερες παίκτριες στο αγωνιστικό κομμάτι του ριάλιτι.

«Η Αναστασία και η Δεσσύλα, από τότε που τις έβαλα στην πρίζα δεν έχουν ξαναβγεί… Το παιχνίδι δεν έχει γυρισμό, είναι οι καλύτερες παίκτριες του παιχνιδιού με βάση τα στατιστικά τους. Δεν μπορούν να τις ακουμπήσουν… Ξέρουν τι έχουν κάνει, έχουν μαζέψει την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία στο Survivor, είναι δύναμη, οπότε είναι όλα καλά γι’ αυτές. Βασίλισσες – ξεβασίλισσες…».

Ο σχολιασμός για τους «Επαρχιώτες», συνεχίστηκε και στα πλαίσια της ομάδας, ενώ με τη σειρά του ο Βαλάντης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω γιατί δεν ψηφίζουν τον Μιχάλη να τελειώνει η υπόθεση. Μάλλον προσπαθούν να χωριστούν σε τρία κομμάτια. Αυτή η ομάδα δεν παίζεται, είναι όλο εκπλήξεις. Είναι σα να παίζεις σκάκι με 2 βασίλισσες, δεν παίζεται έτσι όμως το παιχνίδι… Βασικά θα έπρεπε να παίρνουμε κάθε εβδομάδα έναν από τους μπλε να δούμε πώς είναι ο πολιτισμός».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtek6k5i0mx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Survivor – Γυαλιά καρφιά οι «Επαρχιώτες»

Από την άλλη πλευρά, στην ομάδα των μπλε η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και η Φανή, ως η νέα υποψήφια της εβδομάδας, μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι:

«Είμαι η Φανή Παντελάκη και αυτό που λέει το κάνει. Δεν περίμενα να μπω εδώ για να το κάνω. Εδώ άλλα λέμε – άλλα κάνουμε. Είπαν θα ψηφίσουμε το Μιχάλη… Μόνη μου πορεύομαι. Από ότι φαίνεται δύο κ@#$^ … Η μία είναι η Τζο πιο καλή, τη σέβομαι, η άλλη είναι μία… μάλλον με ζηλεύει πολύ. Οι άλλοι δύο, Μάνος και Πολύχρος… ο Σταύρος είναι πολύ έξυπνος, ο Άλεξ πιστεύω θα φύγει σήμερα. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται… Ψεύτικους ανθρώπους και πονηρούς… μακριά από εμένα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgteo87yrb0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtek78pekrd?integrationId=40599y14juihe6ly}