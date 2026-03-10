Μία τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά του μοιράστηκε ο Σάκης Τανιμανίδης με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.
Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου, ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με την κόρη του, η οποία ήταν γεμάτη με απορίες, με τον μπαμπά της να προσπαθεί να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις.
Ο Σάκης Τανιμανίδης, δεν έκρυψε την έκπληξή του απέναντι στις ερωτήσεις της μικρής του: «Μπαμπά, γιατί έχεις άσπρα μούσια;», διερωτήθηκε η μία από τις δύο δίδυμες κόρες του, με τον ίδιο να απαντά τρυφερά πως μεγάλωσε και έγινε μπαμπάς.
Η μικρή, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, και συνέχισε να εκφράζει τις απορίες της.
Στην λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σάκης Τανιμανίδης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Μπαμπά γιατί άσπρισες; Γιατί κάποτε δεν ήμουν μπαμπάς. Και τώρα είμαι.
Και δεν θα το άλλαζα με τίποτα».
{https://www.instagram.com/p/DVteEkkjZFH/?hl=el}