«Η Νέα Υόρκη δεν θα ανεχθεί ποτέ βία, είτε από διαμαρτυρίες είτε από αντιδιαμαρτυρίες», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης ανταποκρίθηκε σε πληροφορίες για ύποπτη συσκευή κοντά στην έπαυλη Gracie το απόγευμα της Τρίτης, λίγες μέρες αφότου δύο άνδρες πέταξαν αυτοσχέδια εκρηκτικά κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών έξω από το σπίτι του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι.

Οι αρχές είχαν χαρακτηρίσει την προηγούμενη κίνηση ως πράξη «τρομοκρατίας εμπνευσμένης από το ISIS».

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δημοσίευσε μια συμβουλευτική ανακοίνωση στο X, η οποία ανέφερε πως «Λόγω μιας ύποπτης συσκευής, η λεωφόρος East End μεταξύ της East 85 και της East 87 , καθώς και η East 86t μεταξύ της λεωφόρου York και της λεωφόρου East End είναι κλειστές για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Επιπλέον, το πάρκο Carl Schurz είναι κλειστό αυτή τη στιγμή».

Σε μια ανάρτηση στα social media το FBI της Νέας Υόρκης δήλωσε όπως «Οι Ειδικοί Τεχνικοί Βομβών και οι τοπικές ομάδες πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αρχών στην περιοχή».

Η ανάρτηση ανέφερε επίσης τη συνεργασία με το γραφείο του FBI στη Φιλαδέλφεια και τις τοπικές υπηρεσίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τη Δευτέρα, δύο έφηβοι κατηγορήθηκαν για αδικήματα της τρομοκρατίας και της χρήσης όπλου μαζικής καταστροφής, καθώς φέρονται να πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια μιας αντιισλαμικής διαδήλωσης το Σάββατο έξω από το σπίτι του Μαμντάνι.

Σύμφωνα με μια 10σέλιδη μήνυση που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο 18χρονος Emir Balat πέταξε τους μηχανισμούς σε διαδηλωτές αφού του τους παρέδωσε ο 19χρονος Ibrahim Kayumi. Και οι δύο δήλωσαν πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

{https://x.com/EdKrassen/status/2031421587337982187}

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης περίπου 20 ατόμων με τίτλο «Σταματήστε την Ισλαμική Κατάληψη της Νέας Υόρκης», που οργανώθηκε από τον ακροδεξιό influencer Jake Lang.

Κανένας από τους μηχανισμούς δεν εξερράγη. Η Επίτροπος της NYPD, Jessica Tisch, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι μπορεί να «επιβεβαιώσει ότι αυτό διερευνάται ως πράξη τρομοκρατίας εμπνευσμένης από το ISIS». Σε μια συνέντευξη Τύπου αργότερα, το απόγευμα, η Tisch δήλωσε ότι οι ερευνητές «ενημερώθηκαν» για τα πρόσφατα διεθνή ταξίδια των Balat και Kayumi, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μαμντάνι ισχυρίστηκε ότι και οι δύο άνδρες «ταξίδεψαν από την Πενσυλβάνια και προσπάθησαν να φέρουν βία στη Νέα Υόρκη». Ο δήμαρχος επαίνεσε δύο αστυνομικούς των οποίων οι «γρήγορες και αποφασιστικές ενέργειες», όπως είπε, οδήγησαν στην άμεση σύλληψη των υπόπτων, καθώς και στην ασφαλή απομάκρυνση των συσκευών. «Η Νέα Υόρκη δεν θα ανεχθεί ποτέ βία, είτε από διαμαρτυρίες είτε από αντιδιαμαρτυρίες», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Με πληροφορίες του Guardian