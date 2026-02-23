Η βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ δοκιμάζεται από μία από τις ισχυρότερες χειμερινές χιονοθύελλες των τελευταίων ετών, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς ισχυρή χιονοθύελλα που πλήττει τη Νέα Υόρκη και μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σε εξέλιξη προκαλώντας συνθήκες λευκής χιονόπτωσης, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι έρχεται νέα επιδείνωση.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η έντονη χιονόπτωση εντάθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, με το χιόνι να πέφτει με ρυθμό 5 έως 7,6 εκατοστών την ώρα από τη Νέα Υόρκη έως τη Μασαχουσέτη. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν συνολικά ύψη χιονιού άνω των 30 εκατοστών από την Κυριακή, ενώ οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 48 χλμ./ώρα, μειώνοντας δραστικά την ορατότητα και δημιουργώντας συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας.

Στο Long Island MacArthur Airport καταγράφηκαν 20 ίντσες (περίπου 50 εκατοστά) χιονιού μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ενώ στο Freehold του Νιου Τζέρσεϊ το ύψος του χιονιού έφτασε τα 39 εκατοστά.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) χαρακτήρισε τις συνθήκες μετακίνησης «σχεδόν αδύνατες», προειδοποιώντας ότι ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων θα συνεχίσει να δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής.

{https://x.com/MESNOWman1/status/2025891831498612806}

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα εκτείνονταν από το Μέριλαντ έως το Μέιν. Στη Νέα Υόρκη εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, ανακοινώνοντας απαγόρευση όλων των μη επειγόντων μετακινήσεων μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Παρόμοιοι περιορισμοί επιβλήθηκαν στο Ρόουντ Άιλαντ και στο Νιου Τζέρσεϊ.

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν στη Νέα Υόρκη, στη Φιλαδέλφεια και σε άλλες πόλεις, καθώς και σε πολιτείες από το Ντέλαγουερ έως τη Μασαχουσέτη. Οι τοπικές αρχές κινητοποίησαν εκτεταμένους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, με έμφαση στον αποχιονισμό βασικών οδικών αξόνων και τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών.

Παράλυση στις μεταφορές και ακυρώσεις πτήσεων

Η κακοκαιρία παρέλυσε τις αερομεταφορές, με περισσότερες από 5.000 πτήσεις προς και από τις ΗΠΑ να ακυρώνονται τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Οι περισσότερες ακυρώσεις καταγράφηκαν στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Βοστώνη.

Σε αρκετές περιοχές ανεστάλη η λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ ακόμη και η πλατφόρμα διανομής φαγητού DoorDash ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τις παραδόσεις στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος κατά μήκος της ανατολικής ακτής. Περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα νωρίς τη Δευτέρα, μεταξύ αυτών περίπου 115.000 πελάτες στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών PowerOutage.us.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με το βαρύ, υγρό χιόνι αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης δέντρων και ζημιών σε γραμμές ηλεκτροδότησης, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε παρατεταμένες διακοπές.

Φόβοι για «κυκλώνα βόμβας»

Ο μετεωρολόγος της NWS, Φρανκ Περέιρα, ανέφερε ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «κυκλώνα βόμβας», φαινόμενο κατά το οποίο η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται κατά τουλάχιστον 24 μιλιμπάρ μέσα σε 24 ώρες. Η υπηρεσία προειδοποίησε επίσης για μια «πιθανώς ιστορική και καταστροφική καταιγίδα» νοτιοανατολικά του διαδρόμου Βοστώνης–Πρόβιντενς.

Σύμφωνα με την NWS, η χιονόπτωση αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Κλειστά σχολεία, θέατρα και μουσεία

Η κακοκαιρία επηρέασε και τη λειτουργία σχολείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η Φιλαδέλφεια ανακοίνωσε μετάβαση στην ηλεκτρονική μάθηση, ενώ η Βοστώνη και η Νέα Υόρκη ακύρωσαν τα μαθήματα στα δημόσια σχολεία.

Πολλά αξιοθέατα και πολιτιστικά ιδρύματα παρέμειναν κλειστά, μεταξύ αυτών το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον στην Ουάσιγκτον. Οι παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ακυρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

«Προς τα παιδιά σε όλη τη Νέα Υόρκη, έχετε μια πολύ σοβαρή αποστολή αν επιλέξετε να την αποδεχτείτε: μείνετε ζεστοί», δήλωσε ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι, απευθύνοντας μήνυμα στους μαθητές.

Μάχη με το χιόνι – 24ωρη κινητοποίηση

Στη Νέα Υόρκη, εκτός από τις εκτεταμένες επιχειρήσεις οργώματος, οι αρχές προσέλαβαν επιπλέον προσωπικό για τον καθαρισμό πεζοδρομίων με φτυάρια, με ορισμένα συνεργεία να ξεκινούν από το βράδυ της Κυριακής, ώστε να αντιμετωπίσουν το πρώτο κύμα της χιονοθύελλασ.

Παράλληλα, ομάδες προσέγγισης εργάστηκαν για να πείσουν άστεγους να μεταφερθούν σε καταφύγια και θερμαινόμενους χώρους, ενόψει των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

{https://x.com/JarrodCMaloney/status/2025869202142142797}