Ο Akylas έχει καταφέρει με το τραγούδι του «Ferto» να κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των fans της Eurovision στο εξωτερικό και να φιγουράρει ανάμεσα στα δυο φαβορί για τη νίκη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό DownTown της Κύπρου, ο Akylas αναφέρθηκε στη μητέρα του χαρακτηρίζοντάς την «ηρωίδα» αλλά και σε όλα εκείνα που τον έκαναν τόσο ευαίσθητο.

Μας συγκίνησες όλους το βράδυ της Κυριακής με την μεγάλη σύνδεση που είδαμε να έχεις με την μητέρα σου. Γιατί της αφιέρωσες το τραγούδι σου; Αυτή είναι, τελικά, ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής σου;

Της αφιέρωσα το τραγούδι, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι της ιστορίας μου – και η ιστορία μου ξεκινάει από εκείνην. Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να παλεύω, να μην τα παρατάω. Είναι ηρωίδα και έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της. Ήθελα να την κάνω περήφανη! Μεγαλώνοντας, κατάλαβα πράγματα που μικρός δεν μπορούσα να δω. Κατάλαβα τις θυσίες, τους φόβους, τις αδυναμίες. Οι γονείς μας μεγάλωσαν σε ένα ακόμα πιο συντηρητικό περιβάλλον, με τους δικούς τους φόβους και περιορισμούς. Χρειάζονται τον χρόνο τους, όπως τον χρειαζόμαστε κι εμείς.

Τόσο τρυφερός είσαι και στη ζωή σου; Έτσι είναι το DNA σου, από αυτό το «υλικό» είσαι «φτιαγμένος» ή κάποιες καταστάσεις που έζησες στην πορεία της ζωής σου, σε έκαναν τόσο πολύ ευαίσθητο;

Νομίζω ότι η τρυφερότητα και η ευαισθησία μου δεν είναι κάτι που προέρχεται αποκλειστικά από το DNA μου, αλλά ούτε και μόνο από τις εμπειρίες που έχω ζήσει. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο – η φύση μου με κάνει να νιώθω βαθιά και έντονα, και η ζωή μου, με τις χαρές και τις δυσκολίες της, με έχει διδάξει να εκτιμώ τα συναισθήματα και να τα βιώνω πλήρως. Για μένα, είναι σημαντικό να μην κρύβω αυτά που νιώθω. Προτιμώ να εκφράζω τα συναισθήματά μου τη στιγμή που τα βιώνω, αντί να προσπαθώ να δείξω μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητά μου. Νομίζω ότι η ευαισθησία μου δεν είναι αδυναμία, αλλά μια δύναμη, ένας τρόπος να βλέπω τον κόσμο και να τον ζώ πιο έντονα.