Ο επικηρυγμένος από τον Ερντογάν σταρ του NBA επαναλαμβάνει πως «ο Ερντογάν είναι δικτάτορας».

Πρώην ΝΒΑer, ακτιβιστής, πολέμιος του Ερντογάν, μα πάνω από όλα λάτρης της ελευθερίας στο όνομα της οποίας είναι αφιερωμένο και το βιβλίο του που παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα στην Αθήνα. Ο Ενές Καντέρ μίλησε στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα» για την Ελλάδα, την Τουρκία, τον Ερντογάν αλλά και την εθελοντική του δράση.

«Η ελευθερία είναι τα πάντα για μένα, νομίζω ότι μετά το νερό και το φαγητό, η ελευθερία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τους ανθρώπους. Έτσι, ο λόγος που ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο είναι επειδή ήθελα να εμπνεύσω την επόμενη γενιά, επειδή δυστυχώς έχουμε παιδιά εκεί έξω που θεωρούν την ελευθερία τους δεδομένη», ανέφερε ο γνωστός αθλητής.

Ο Ενές Καντέρ που έγινε επίσημα πολίτης των ΗΠΑ το 2021, κηρύχθηκε καταζητούμενος τρομοκράτης στην Τουρκία το 2023, με την τουρκική κυβέρνηση να τον επικηρύσσει έναντι 530.000 δολαρίων. Ο ίδιος, έχει να δει από κοντά τους δικούς 11 χρόνια.

«Ο Ερντογάν κυνηγάει εμένα, τους φίλους και την οικογένειά μου τα τελευταία 11 – 12 χρόνια και κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη για μένα και όλους αυτούς που αγαπώ. Μου ανακάλεσε το διαβατήριο, έβαλε το όνομά μου στη λίστα της Ιντερπόλ και πρόσφατα με επικήρυξε. Επιτρέπεται να ταξιδεύω σε 29 χώρες αλλά όλοι γνωρίζουν ότι ο Ερντογάν είναι δικτάτορας και η Τουρκία βρίσκεται σε δικτατορία» τόνισε ο Καντέρ.

Αν μπορούσε να μιλήσεις με τον Ερντογάν, τι θα του έλεγε;

«Δεν θα ξόδευα ούτε την αναπνοή μου. Απλώς θα έφτυνα στο πρόσωπό του, δεν είναι άξιος του χρόνου μου και δεν είναι άξιος των λόγων μου, είναι ένας γνωστός δικτάτορας όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Όταν κοιτάς την Τουρκία, η Τουρκία είναι μία όμορφη χώρα, αγαπώ τη χώρα μου, αγαπώ τον λαό της, το πρόβλημά μου είναι με το τουρκικό καθεστώς. Το καθεστώς του Ερντογάν. Και η Τουρκία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε την Τουρκία από τον Ερντογάν. Λένε ότι η Τουρκία κάποτε ήταν η γέφυρα του Ισλάμ και της Δύσης, αλλά μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ερντογάν, η γέφυρα καταστράφηκε», απάντησε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Καντέρ στον Μητσοτάκη

«Για την Ελλάδα, θέλω να πω ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός γείτονας και ποτέ δεν θα έλεγα να μην συνεργαστεί με την Τουρκία, αλλά θέλω απλώς να πω στον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και σε όλους τους άλλους πολιτικούς: δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Ερντογάν. Συνεργαστείτε με την Τουρκία, αλλά να είστε πάντα προσεκτικοί, γιατί ο Ερντογάν έχει μακρά ιστορία στο να μαχαιρώνει ηγέτες πισώπλατα και θα κάνει ό,τι είναι καλό γι’ αυτόν», τονίζει σχετικά ο μπασκετμπολίστας.

Η κάμερα του MEGA τον συνάντησε στο Άλσος Ιλισίων καθώς συμμετείχε σε μία δράση δενδροφύτευσης που έγινε με πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων και της οργάνωσης «Σύνεσις ΑΜΚΕ» που έχει πολλά μέλη της τουρκικής κοινότητας στην Αθήνα.

«Όλοι γνωρίζουν για τις πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε χρόνο στην Ελλάδα, χιλιάδες δέντρα καίγονται. Πριν από περίπου έξι χρόνια είχε ξεσπάσει μία μεγάλη πυρκαγιά και δώρισα 50.000 δολάρια, αλλά νομίζω ότι η δωρεά χρημάτων δεν είναι αρκετή, έπρεπε να είμαι εδώ και να δείξω ένα καλό παράδειγμα για τους νέους εκεί έξω, ώστε να μπορέσουν να με ακολουθήσουν», υπογράμμισε ο Ενές Καντέρ.

Ο Ενές Καντέρ κάθε φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα, θυμίζει ότι Έλληνες και Τούρκοι είναι δύο λαοί που αγαπιούνται όταν δεν μπαίνει εμπόδιο η πολιτική.

«Με το που πάτησα το πόδι μου σε αυτή τη χώρα χθες, όλοι οι Έλληνες άνοιξαν την αγκαλιά τους και με υποδέχτηκαν θερμά. Όταν πάω σε εστιατόρια, τρώμε το ίδιο φαγητό, τραγουδάμε τα ίδια τραγούδια, έχουμε πολύ παρόμοια κουλτούρα, μοιάζουμε κιόλας, η πολιτική μπαίνει εμπόδιο και μας κάνει να πιστεύουμε ότι είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε οικογένεια στην καρδιά, δεν είμαστε εχθροί, και όταν πάψουν να μπαίνουν κάποιοι σε καίριες θέσεις, οι δύο χώρες θα έρθουν ακόμα πιο κοντά», σημείωσε κλείνοντας ο γνωστός μπασκετμπολίστας.