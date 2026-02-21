Η Antigoni με το τραγούδι Jalla έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές και να βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα στα στοιχήματα.

H Antigoni είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει τη Κύπρο στη Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Η Antigoni με το τραγούδι Jalla έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές και να βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα στα στοιχήματα.

«Είμαι πολύ ευγνώμων για όλα τα καλά λόγια που λένε για το τραγούδι μας, Βλέπω όλα τα βίντεο που κάνουν με τον χορό…» δήλωσε η ίδια το πρωί του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου στη ζωντανή σύνδεση που είχε με την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Σε άλλο σημείο, η Antigoni ρωτήθηκε και για κάποιες αρνητικές αντιδράσεις που υπήρξαν μετά την κυκλοφορία του video clip της με την ίδια να λέει, «Δε με νοιάζουν τα αρνητικά σχόλια για το βίντρο κλιπ γιατί εμένα μου αρέσει. Την απάντηση άλλωστε την έχουμε μέσα στο τραγούδι… Εγώ ήθελα να μπει η κυπριακή διάλεκτος μέσα στο τραγούδι. Το ήθελα πριν πάω στον διαγωνισμό. Πάντα έλεγα ότι αν παω Eurovision, θα δείξω λίγο από τη διάλεκτο που έχουμε εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη».

«Είμαι χαρούμενη που με διάλεξαν» ανέφερε η Antigoni.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgkjec83288x?integrationId=40599y14juihe6ly}