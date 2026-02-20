Το Λαϊκό Λαχείο για την ειδική αποκριάτικη κλήρωση διατέθηκε στη μισή τιμή με 5 ευρώ την πεντάδα με μεγάλο έπαθλο 150.000 ευρώ στον τυχερό λαχνό.

Το Λαϊκό Λαχείο γιορτάζει τις Απόκριες με τη 1η Ειδική Κλήρωση που μεταδόθηκε live στο κανάλι της Allwyn στο Youtube.

Το Λαϊκό Λαχείο για την ειδική αποκριάτικη κλήρωση διατέθηκε στη μισή τιμή με 5 ευρώ την πεντάδα, μεγάλο έπαθλο 150.000 ευρώ στον τυχερό λαχνό και 10 ευρώ στο νικητήριο λήγοντα.

Τυχερός λαχνός της 1ης Ειδικής Κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου αναδείχθηκε ο 63915, σειρά η 1η, που κερδίζει 150.000 ευρώ η πεντάδα. Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν 5.000 ευρώ η πεντάδα.

Επιπλέον, οι πρώτοι 10 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ και οι υπόλοιποι 109 από 100 ευρώ. Επίσης, από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί λήγουν σε 5.

{https://www.youtube.com/watch?v=6zi_0h8lBWw&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_&index=1}