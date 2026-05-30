Η Jumbo στρέφει το ενδιαφέρον της σε έξι νέες αγορές, έπειτα από τη συμφωνία που υπέγραψε με τον αλβανικό όμιλο Balfin του δισεκατομμυριούχου Σαμίρ Μανέ για την ανάπτυξη του brand στις αγορές της Ουκρανίας, της Γεωργίας, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Καζακστάν και του Ουζμπεκιστάν.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, ο όμιλος Balfin θα προχωρήσει στη δημιουργία του δικού του ολοκληρωμένου δικτύου logistics, αναλαμβάνοντας αυτόνομα τη συνολική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις νέες χώρες δραστηριοποίησης. Η ευθύνη του θα εκτείνεται από την προμήθεια προϊόντων από την Κίνα έως την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή τους στην Ουκρανία, την περιοχή του Καυκάσου, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Σήμερα, μέσω συνεργασιών franchise, ο Όμιλος Jumbo διατηρεί παρουσία σε επτά χώρες μέσω 46 καταστημάτων που λειτουργούν με το εμπορικό του σήμα. Οι χώρες αυτές είναι η Αλβανία, το Κόσοβο, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και το Ισραήλ.

Το προφίλ του Σαμίρ Μανέ

Η BALFIN δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ των οποίων το λιανεμπόριο, τα ακίνητα, τα logistics, οι τραπεζικές υπηρεσίες, η ενέργεια και η ανάπτυξη εμπορικών κέντρων στα Βαλκάνια.

Ο Σαμίρ Μανέ, 58 ετών, είναι Αλβανός επιχειρηματίας και ιδρυτής του BALFIN Group, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Αποτελεί τον πρώτο Αλβανό που συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes και συγκαταλέγεται στους δισεκατομμυριούχους, με περιουσία που υπολογίζεται περίπου στα 1,9 δισ. δολάρια.

Γεννημένος στην Κορυτσά, αναγκάστηκε το 1991 να εγκαταλείψει την Αλβανία και να μεταναστεύσει στη Βιέννη. Εκεί εργάστηκε αρχικά ως μεταφραστής και, μέσα από την επαγγελματική του πορεία, κατάφερε να δημιουργήσει έναν επιχειρηματικό όμιλο που απασχολεί περίπου 5.500 εργαζόμενους. Σήμερα αποτελεί στρατηγικό εταίρο του Απόστολου Βακάκη και της Jumbo.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο όμιλος BALFIN επεκτάθηκε δυναμικά στον χώρο του λιανεμπορίου μέσω της αλυσίδας Neptun, ενώ παράλληλα ανέπτυξε παρουσία στα εμπορικά κέντρα μέσω των QTU και Tirana East Gate, στον κλάδο ακινήτων μέσω των Mane TCI και Rolling Hills, στη μεταλλευτική βιομηχανία μέσω της AlbChrome και στον τραπεζικό τομέα μέσω της Tirana Bank. Παράλληλα, συνεργάζεται ήδη με τη Jumbo σε αγορές όπως η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Μολδαβία.

Έως το 2024, ο BALFIN Group είχε παρουσία σε δέκα χώρες, διαθέτοντας περισσότερες από 50 εταιρείες και απασχολώντας πάνω από 6.000 εργαζομένους.

Jumbo

Η Jumbo υπογραμμίζει ότι η οργανική ανάπτυξη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της.

Ο όμιλος λειτουργεί σήμερα 89 φυσικά καταστήματα, εκ των οποίων τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 6 στην Κύπρο, τα 10 στη Βουλγαρία και τα 20 στη Ρουμανία. Παράλληλα, διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα (e-jumbo) σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει ότι έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του νέου καταστήματός της στην πόλη Baia Mare της Ρουμανίας.

Η διοίκηση επισημαίνει ακόμη ότι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου, η απουσία τραπεζικού δανεισμού και τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας συνιστούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν τη συνεχή οργανική ανάπτυξη της εταιρείας και τη σταδιακή ενίσχυση της θέσης της ως ισχυρού περιφερειακού παίκτη στην ευρύτερη περιοχή.