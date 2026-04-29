Το αμερικανικό LNG στον Αυλώνα, η Venture Global και οι καταγγελίες για «pay-to-play», η COSCO Greece, η ΠΑΕ ΟΦΗ και μείωση προσωπικού για την Jumbo

Αμερικανικό LNG στον Αυλώνα

Μια ενεργειακή συμφωνία με περιφερειακές προεκτάσεις ανακοινώθηκε χθες από τον πρωθυπουργό της Αλβανία Έντι Ράμα, ο οποίος γνωστοποίησε την υπογραφή επενδυτικού σχεδίου ύψους 6 δισ. δολαρίων με τη συμμετοχή αμερικανικών και ελληνικών εταιρειών, σε μια εξέλιξη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της κρατικής εταιρείας ALBGAZ, της αμερικανικής Venture Global Inc. και της θυγατρικής της Aktor, AKTOR LNG USA και αφορά στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ για χρονικό ορίζοντα 20 ετών. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη υποδομών στον Αυλώνα, όπου το LNG θα μεταφέρεται με πλοία και, μέσω επαναεριοποίησης, θα κατευθύνεται προς τις αγορές της νότιας Ευρώπης. Στο επίκεντρο της επένδυσης βρίσκεται η δημιουργία ενεργειακού κόμβου, με πρόβλεψη για αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθμού παραγωγής ενέργειας και αύξηση της δυναμικότητάς του κατά περίπου 250 MW. Παράλληλα, σχεδιάζεται η κατασκευή αγωγού που θα συνδέει το Φιέρι με τον Αυλώνα, εντάσσοντας την περιοχή στο εθνικό αλλά και στο ευρύτερο περιφερειακό δίκτυο φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, στοιχείο που ενδιαφέρει άμεσα και την ελληνική ενεργειακή στρατηγική. Η πλήρης ανάπτυξη ενός τέτοιου ενεργειακού έργου –που περιλαμβάνει υποδομές LNG, σταθμό επαναεριοποίησης, αναβάθμιση μονάδας παραγωγής και κατασκευή αγωγού– δεν είναι υπόθεση λίγων ετών. Με βάση αντίστοιχα projects στην Ευρώπη και τη φύση της επένδυσης στον Αυλώνα, ο χρονικός ορίζοντας εκτιμάται συνήθως σε περίπου 3 χρόνια από την τελική επενδυτική απόφαση μέχρι την πλήρη λειτουργία. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται οι μελέτες, οι αδειοδοτήσεις, η χρηματοδότηση, καθώς και η κατασκευή των υποδομών. Να σημειωθεί πως η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία χαρακτήρισε το έργο μέρος της ενεργειακής στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η τριμερής συνεργασία ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Venture Global

Η Venture Global Inc. είναι αμερικανική ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ιδρύθηκε το 2013 με βασικό αντικείμενο την παραγωγή, υγροποίηση και εξαγωγή φυσικού αερίου προς διεθνείς αγορές. Προ ημερών, η Venture Global Inc. δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεσή της, στην οποία περιγράφει τη στρατηγική της για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση, βασικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του LNG μέσω στοχευμένων επενδύσεων και εξαγορών σε τομείς της αγοράς φυσικού αερίου που συνδέονται άμεσα με έργα υγροποίησης και εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίσει πρόσβαση σε υποδομές και δίκτυα μεταφοράς, ώστε να ενισχύσει τη δυνατότητα διάθεσης LNG με εμπορικά ανταγωνιστικούς όρους. Στην έκθεση η Venture Global επισημαίνει ότι έχει ήδη αποκτήσει δεσμευμένη δυναμικότητα επαναεριοποίησης σε τερματικούς σταθμούς LNG τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα. Όπως τονίζεται, οι υποδομές αυτές επιτρέπουν στην εταιρεία να διοχετεύει τόσο LNG όσο και επαναεριοποιημένο φυσικό αέριο απευθείας στην ευρωπαϊκή αγορά, εξυπηρετώντας υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες.

Ωστόσο, στην ίδια έκθεση υπογραμμίζεται ότι, παρά τις θετικές προοπτικές, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι η ζήτηση για LNG ή επαναεριοποιημένο φυσικό αέριο θα κινηθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες της εταιρείας. «Ενώ πιστεύουμε ότι αυτές οι συμβατικά δεσμευμένες δυναμικότητες επαναεριοποίησης θα μας επιτρέψουν να προμηθεύουμε τόσο LNG όσο και επαναεριοποιημένο φυσικό αέριο απευθείας στην ευρωπαϊκή αγορά, σε υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες downstream, και να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας στις ευρωπαϊκές αγορές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ζήτηση για παραδιδόμενο LNG ή επαναεριοποιημένο φυσικό αέριο θα είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι καταγγελίες για «pay-to-play»

Όπως διαβάσαμε στον Guardian, η Venture Global βρέθηκε προ τετραμήνου στο επίκεντρο πολιτικών πιέσεων στην Ουάσιγκτον, καθώς Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζήτησαν τη διερεύνηση των ιδρυτών της, Ρόμπερτ Πέντερ και Μάικλ Σάμπελ. Οι δύο επιχειρηματίες φέρονται να προχώρησαν σε αγορές μετοχών μεγάλης αξίας λίγες ημέρες μετά από επαφές που είχαν με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίες και ακολούθησαν από την έκδοση κρίσιμης άδειας που διευκόλυνε την επέκταση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ρον Γουάιντεν έκανε λόγο για ενδεχόμενες πρακτικές «pay-to-play» δεδομένου ότι ο Σάμπελ είναι μέγας δωρητής του Τραμπ (είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις όπου κάποιος αποκτά προνομιακή μεταχείριση, πρόσβαση ή οφέλη επειδή παρέχει χρήματα, δωρεές ή άλλου είδους υποστήριξη σε πρόσωπα εξουσίας). Αντίστοιχα οι γερουσιαστές Κρις βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ζήτησαν τη διερεύνησης πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή ακόμη και insider trading. Από την πλευρά της, η Venture Global απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρατυπία, δηλώνοντας ότι οι συναλλαγές έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έπραξε κάτι μεμπτό.

Η COSCO Shipping Lines (Greece)

Αύξηση τζίρου, αλλά και πιέσεις στην κερδοφορία, κατέγραψε η COSCO Shipping Lines (Greece) το 2025. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 122,14 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με τα 109,33 εκατ. ευρώ του 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά logistics και ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν στα 3,18 εκατ. ευρώ από 4,63 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αντανακλώντας αυξημένα κόστη και πιέσεις στο λειτουργικό περιθώριο. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 45,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 7,57 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 36,74 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη χρηματοδοτική διάρθρωση της εταιρείας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα ρευστότητας, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 9,13 εκατ. ευρώ από 7,60 εκατ. ευρώ το 2024, ενισχύοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις λειτουργικές και επενδυτικές της ανάγκες. Τέλος, το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 21,02 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έναντι 20,14 εκατ. ευρώ το 2024. Η άνοδος αυτή προέρχεται κυρίως από την ενίσχυση των απαιτήσεων από πελάτες, καθώς τα ανοικτά υπόλοιπα ανήλθαν σε 20,17 εκατ. ευρώ από 18,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι εργαζόμενοι της Jumbo

Μείωση προσωπικού, αλλά αύξηση μισθολογικού κόστους κατέγραψε η Jumbo το 2025. Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων διαμορφώθηκε σε 7.232 από 7.332 το 2024, σημειώνοντας πτώση κατά περίπου 1,36%. Η μείωση αυτή προέρχεται τόσο από το μόνιμο προσωπικό, που υποχώρησε κατά 1,41% (6.026 από 6.112), όσο και από το έκτακτο προσωπικό, που μειώθηκε κατά 1,15% (1.206 από 1.220). Αντίστοιχα, στη μητρική εταιρεία το προσωπικό περιορίστηκε σε 4.160 εργαζομένους από 4.260, καταγράφοντας μείωση 2,35%, με το μόνιμο προσωπικό να μειώνεται κατά 1,83% και το έκτακτο κατά 3,75%. Σε επίπεδο θυγατρικών, η Κύπρος εμφάνισε αύξηση προσωπικού κατά 2,52%, η Ρουμανία κατά 1,21%, ενώ η Βουλγαρία κατέγραψε πτώση 4,81%. Παρά τη συνολική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, το κόστος μισθοδοσίας κινήθηκε ανοδικά. Σε επίπεδο Ομίλου, οι δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα και εισφορές αυξήθηκαν κατά 6,14%, φτάνοντας τα 144,06 εκατ. ευρώ από 135,73 εκατ. ευρώ το 2024. Στη μητρική εταιρεία η αύξηση ήταν πιο συγκρατημένη, στο 1,74%, με το κόστος να διαμορφώνεται σε 90,67 εκατ. ευρώ από 89,12 εκατ. ευρώ.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

Ο ΟΦΗ κατέκτησε προ ημερών το Κύπελλο Ελλάδας επιστρέφοντας στους τίτλους μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Πρόκειται για τον πρώτο τίτλο του συλλόγου από το 1987 και μόλις δεύτερο στην ιστορία του, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική και διοικητική του ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη στρατηγική επένδυση του βασικού μετόχου, Μιχάλη Μπούση, ο οποίος από το 2018 έχει αναλάβει την ανασυγκρότηση της ΠΑΕ, επενδύοντας πάνω από 15 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές, λειτουργικές ανάγκες, αναβάθμιση υποδομών και συνολική αναδιοργάνωση. Αναφερόμαστε στην ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 διότι χθες ανακοινώθηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,43 εκατ. ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω κεφαλαιοποίησης ποσών του σχετικού λογαριασμού, ο οποίος την 1η Μαρτίου 2026 εμφάνιζε λογιστικό υπόλοιπο 2,43 εκατ. ευρώ, και συνοδεύεται από την έκδοση 81.300 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ και τιμής διάθεσης 33 ευρώ ανά μετοχή. Οι νέες μετοχές θα δοθούν απευθείας στον Μιχάλη Μπούση, ενισχύοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην ΠΑΕ.

Από Θάνο σε Θάνο

Ένας Θάνος έφυγε, ένας Θάνος έρχεται. Μετά την αποχώρηση του Θάνου Θανόπουλου από την ηγεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) προκειμένου να αναλάβει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη Eurostat στη θέση του αναλαμβάνει ένας ακόμη Θάνος. Πρόκειται για τον Θάνο Κατσή, ο οποίος επελέγη μεταξύ 11 υποψηφίων για τη θέση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ο Θάνος Κατσής είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και υπηρετούσε μέχρι και προχθές ως Πρύτανης του Ιδρύματος. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη Μπεϋζιανή στατιστική, στους βέλτιστους υπολογισμούς μεγέθους δείγματος, στις εφαρμογές της στατιστικής και στην εκπαιδευτική έρευνα. Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο University of Toledo. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως σύμβουλος στατιστικής στην Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Στατιστική από το George Washington University, όπου φοίτησε με πλήρη υποτροφία. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στα Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Hellenic Healthcare

Σε έγκριση ενδοομιλικής χρηματοδότησης έως 17 εκατ. ευρώ προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών. Η απόφαση αφορά στη συμμετοχή της σε ομολογιακό δάνειο που εκδίδει η συνδεδεμένη εταιρεία Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Limited. Πρόκειται για εσωτερική χρηματοδότηση εντός του ίδιου ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της θυγατρικής. Το ποσό της συναλλαγής μπορεί να φτάσει έως τα 17 εκατ. ευρώ, ενώ η ελληνική εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει το σχετικό δάνειο και να υπογράψει όλες τις απαραίτητες συμβάσεις και έγγραφα για την ολοκλήρωσή του. Η διαδικασία απαιτούσε ειδική έγκριση από τη μοναδική μέτοχο, Hellenic Healthcare S.à r.l., η οποία και χορηγήθηκε.

Ο απολογισμός του ΟΔΔΗΧ

Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα παρουσιάσει εισήγηση για την έγκριση της απολογιστικής έκθεσης των πεπραγμένων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το έτος 2025.Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 362,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με τα επίπεδα του τέλους του 2024. Το σύνολο του χρέους διατηρήθηκε σε σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας την έκθεση σε διακυμάνσεις της αγοράς, με τη μέση σταθμική διάρκειά του να ανέρχεται στα 18,37 έτη. Το κόστος εξυπηρέτησης παρέμεινε χαμηλό στο 1,33% σε ταμειακή βάση, αν και αυξήθηκε στο 1,79% με την ενσωμάτωση των αναβαλλόμενων τόκων.

Σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, το χρέος διαμορφώθηκε περίπου στα 406,2 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τη δομή του να παραμένει αμετάβλητη, πλήρως σε σταθερό επιτόκιο και εξ ολοκλήρου σε ευρώ. Η πλειονότητα αφορά μη διαπραγματεύσιμες υποχρεώσεις, κυρίως δάνεια από μηχανισμούς στήριξης. Συγκεκριμένα, τα δάνεια αντιστοιχούν σε περίπου 297,5 δισ. ευρώ, ενώ τα ομόλογα και οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι ανέρχονται κοντά στα 108,7 δισ. ευρώ. Το μέσο σταθμικό κόστος του νέου δανεισμού για το 2025 διαμορφώθηκε στο 2,88%, ενώ η μέση υπολειπόμενη διάρκεια του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται στα 15,84 έτη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιμήκυνσης των ωριμάνσεων. Τέλος, οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους και από επιστροφές φόρων περιορίστηκαν σε περίπου 3,22 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου υποχώρησε κοντά στα 25,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας περαιτέρω βελτίωση στη δημοσιονομική εικόνα.