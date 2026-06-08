Oι λιανικές πωλήσεις του Ομίλου εξομαλύνθηκαν τον Μάιο, παρά τις μακροοικονομικές πιέσεις που συνεχίζουν να καταγράφονται στη Ρουμανία.

Αύξηση κατά 4% κατέγραψαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo τόσο τον Μάιο όσο και στο σύνολο του πενταμήνου Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία επισημαίνει ότι παραμένει σταθερή επιλογή για τους καταναλωτές παρά το σύνθετο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η διοίκηση σημειώνει ότι η παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη ζήτηση, εντείνοντας την αβεβαιότητα για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι πιέσεις στο κόστος ενέργειας, μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προκλήσεις για την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι λιανικές πωλήσεις του Ομίλου εξομαλύνθηκαν τον Μάιο, παρά τις μακροοικονομικές πιέσεις που συνεχίζουν να καταγράφονται στη Ρουμανία. Παράλληλα, οι πωλήσεις προς το δίκτυο franchise και τη χονδρική παρέμειναν σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τον χρονισμό των εμπορικών αποφάσεων, ενώ η σύγκριση γίνεται με μια ιδιαίτερα ισχυρή περσινή βάση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 οι πωλήσεις προς συνεργάτες franchise και πελάτες χονδρικής είχαν ενισχυθεί σημαντικά λόγω της εξομάλυνσης των παραγγελιών μετά τις αναταράξεις που είχε προκαλέσει στην εφοδιαστική αλυσίδα η κρίση στη Διώρυγα του Σουέζ.

Η διοίκηση της Jumbo εκτιμά ότι η ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, το ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο και ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός της προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων. Παράλληλα, διατηρεί αμετάβλητο τον επενδυτικό προϋπολογισμό για το 2026 και συνεχίζει την υλοποίηση των στρατηγικών της επενδύσεων.

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Ωστόσο, η εταιρεία προειδοποιεί ότι εφόσον οι σημερινές συνθήκες παραταθούν πέραν του πρώτου εξαμήνου, θα προχωρήσει σε επανεξέταση των εκτιμήσεών της για το σύνολο της χρήσης, πιθανότατα με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Σε επίπεδο αγορών, η Ελλάδα συνέχισε να κινείται ανοδικά, με τις καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας να αυξάνονται κατά 4% τον Μάιο και κατά 6% στο πεντάμηνο. Στην Κύπρο καταγράφηκε ισχυρή ανάκαμψη, καθώς οι πωλήσεις σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα αυξήθηκαν κατά 9% τον Μάιο, ενώ στο πεντάμηνο η άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,5%.

Η Βουλγαρία παρέμεινε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά του Ομίλου, με αύξηση πωλήσεων 16% τον Μάιο και 11% στο πρώτο πεντάμηνο του έτους. Αντίθετα, στη Ρουμανία οι πωλήσεις συνέχισαν να υποχωρούν, αν και με ηπιότερο ρυθμό, καταγράφοντας μείωση περίπου 2% τον Μάιο και 6% στο πεντάμηνο.

Παρά τις προκλήσεις στη ρουμανική αγορά, ο επενδυτικός σχεδιασμός παραμένει αμετάβλητος, με την έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στην πόλη Baia Mare και την ολοκλήρωση του νέου κέντρου διανομής Giga, συνολικής επιφάνειας 60.000 τετραγωνικών μέτρων, εντός του 2026.