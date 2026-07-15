Η πρόταση Πιερρακάκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034.

Μια νέα πρόταση για τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της αξιοποίησης των εσόδων από τις δημοπρασίες φάσματος συχνοτήτων, θέτει στο ευρωπαϊκό τραπέζι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε συνέντευξή του στο Politico και στον δημοσιογράφο Mathieu Pollet, ο κ. Πιερρακάκης αναπτύσσει την πρότασή του για μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό στις δημοπρασίες φάσματος, υποστηρίζοντας ότι μέρος των σημαντικών εσόδων που σήμερα καταλήγουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα μπορούσε να κατευθύνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών.

Η πρόταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν νέες πηγές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα εντείνεται η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Πρόταση για ευρωπαϊκό συντονισμό στις δημοπρασίες φάσματος

Ο πρόεδρος του Eurogroup περιέγραψε την προσέγγισή του ως «τηλεπικοινωνιακή πολιτική αλά Ντράγκι», παραπέμποντας στις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι για μεγαλύτερο συντονισμό και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών, με στόχο την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σήμερα, οι ευρωπαϊκοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καλούνται να συμμετέχουν σε διαφορετικές εθνικές διαδικασίες για την απόκτηση πρόσβασης στο φάσμα συχνοτήτων, με τα έσοδα των σχετικών δημοπρασιών να κατευθύνονται στους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών. Σύμφωνα με στοιχεία της Connect Europe που επικαλείται το δημοσίευμα, από το 2020 οι πάροχοι έχουν διαθέσει περισσότερα από 50 δισ. ευρώ για άδειες φάσματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει ένα μοντέλο που αντλεί στοιχεία από την ελληνική εμπειρία του 2020. Τότε, η Ελλάδα αποφάσισε να διοχετεύσει το 25% των εσόδων από τις δημοπρασίες φάσματος σε νέο επενδυτικό ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, με στόχο τη στήριξη του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος τεχνολογιών 5G.

Στο ευρωπαϊκό μοντέλο που περιγράφει, το 75% των εσόδων από τις δημοπρασίες θα μπορούσε να κατευθύνεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, δηλαδή στον μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ το υπόλοιπο 25% θα μπορούσε να αξιοποιείται μέσω επενδυτικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Κατά τον πρόεδρο του Eurogroup, ένας τέτοιος σχεδιασμός θα μπορούσε να αυξήσει συνολικά τους διαθέσιμους πόρους για επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα πηγή εσόδων για την ΕΕ, έναν νέο «ίδιο πόρο», σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χαρακτηρίζονται από σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το ύψος και την κατεύθυνση των δαπανών.

Για τον κ. Πιερρακάκη, ωστόσο, η πρόταση δεν περιορίζεται στη δημοσιονομική της διάσταση. Όπως επισημαίνει, ο ευρωπαϊκός συντονισμός των δημοπρασιών θα μπορούσε από μόνος του να περιορίσει τον κατακερματισμό της αγοράς τηλεπικοινωνιών και να συμβάλει στη δημιουργία μιας ουσιαστικότερης ενιαίας αγοράς.

«Αυτή η ιδέα έχει πολλά επίπεδα. Υπάρχει ένα πολύ εμφανές επίπεδο, που είναι απλώς ο συγχρονισμός των δημοπρασιών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η μείωση του κατακερματισμού και η προσέγγιση μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς θα αποτελούσαν ήδη μια μεγάλη νίκη».

Επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης

Όπως τόνισε, τα οφέλη για τους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τη δημιουργία ισχυρότερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι εμφανή ακόμη και πριν ανοίξει η συζήτηση για την κατανομή των εσόδων. Η πρωτοβουλία συνδέεται, σύμφωνα με τον ίδιο, με την ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των ευρωπαϊκών «πρωταθλητών» της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, αλλά και περιορισμού της εξάρτησης της Ευρώπης από αμερικανικές τεχνολογικές υποδομές.

Ο πρόεδρος του Eurogroup εκτιμά ότι στην Ευρώπη διαμορφώνεται πλέον ένα νέο πλαίσιο συζήτησης, στον απόηχο των εκθέσεων του Μάριο Ντράγκι και του Ενρίκο Λέττα για την ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την προσπάθεια για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το μακροχρόνιο ευρωπαϊκό σχέδιο για τη δημιουργία μιας περισσότερο ενοποιημένης αγοράς επενδύσεων και χρηματοδότησης.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την προσδοκία ότι η πρότασή του θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος τόσο των διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 όσο και της ευρύτερης συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, «πολλοί» από τους Ευρωπαίους ομολόγους του έχουν ήδη υιοθετήσει τη βασική φιλοσοφία της πρότασης. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μετάβαση σε μια περισσότερο λεπτομερή επεξεργασία της ιδέας, με συγκεκριμένη μελέτη επιπτώσεων που θα επιτρέψει τη συνέχιση της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.